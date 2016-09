C's valora que amb la seva resolució el TSJC entén que Mas ha fet “prou mèrits” per anar a judici

El portaveu de Ciutadans (C's) al Parlament, Carlos Carrizosa, interpreta amb la resolució feta pública dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) entén que l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha fet “prou mèrits” per anar a judici pel 9-N.

L'alt tribunal va avalar dijous la decisió de l'instructor de deixar Mas a un pas de judici en un escrit on rebutja que el 9-N sigui “una causa política”. A més, va avisar que la suspensió del procés participatiu del novembre de 2014 decretada pel Tribunal Constitucional (TC) era “de compliment obligat”.

En una roda de premsa aquest divendres al Parlament, Carrizosa no ha volgut entrar a valorar la decisió del TSJC des del punt de vista estrictament jurídic emparant-se en el respecte per la justícia i per la separació de poders, ja que es tracta d'una causa judicial que està en curs.

Això no obstant, ha constatat que el procediment judicial prossegueix i que ara està en un “esglaó més de la mera investigació”. Pel diputat unionista, el TSJC ha vist “indicis evidents” que s'ha pogut cometre un delicte per la consulta sobiranista del 9 de novembre i entén que l'expresident Artur Mas “ha fet prou mèrits” per anar a judici.

Carrizosa ha remarcat que el tribunal no ha estimat els recursos i les al·legacions de la defensa, en considerar que els seus arguments no tenen ni “la més mínima virtualitat per exculpar” Mas ni les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.

El portaveu de C's ha recordat a l'expresident de la Generalitat que “tothom està sotmès als tribunals, inclosos els polítics”.