Xiuxiuejos al Danubi

Mariano Rajoy va fer fúting ahir per la riba del riu Danubi. I també va sortir corrents quan, a la seva arribada al castell de Bratislava, li van preguntar si creu que Rita Barberá “encara és la millor” (com va dir l'any passat, en un míting). L'espanyol és l'únic president europeu, o gairebé, que no es va voler aturar a fer declaracions als periodistes. Mai no ho fa, de fet, després del trauma de la seva primera cimera, quan li van fer una pregunta en anglès i va quedar catatònic, lost in translation, sense saber què respondre.

Tot i el seu monolingüisme, fins ara Rajoy havia anat trampejant, en les reunions internacionals, recorrent a traductor intèrpret (per cert, el mateix que feien servir Zapatero i Aznar, el discret Carlos Ameller) i deixant anar de tant en tant algun “it's very difficult todo esto” o “I walking in the morning one hour” [sic]. Però ahir la cosa es va complicar, quan la presidència eslovaca de torn va convidar els líders dels Vint-i-set, ja sense Theresa May, a un creuer pel Danubi. Problema: al MS Regina Danubia, un iot de luxe de 70 metres d'eslora i ple de cristalls de Swarovski, no hi havia servei de traducció simultània. Només hi van poder embarcar alguns intèrprets, que li anaven xiuxiuejant, a cau d'orella, intentant traduir-li les converses en anglès. També és mític el “the time is good” amb què Zapatero va saludar Blair en una assolellada cimera europea, referint-se al bon temps atmosfèric (weather, en anglès) i no a l'hora (time),

Afortunadament per Rajoy, el creuer sense traductors va haver de girar cua i els líders van tornar abans d'hora al castell de Bratislava, perquè pel Danubi no baixava prou aigua i podrien haver embarrancat. L'embolic per a la seguretat va ser espectacular: la policia va tallar els cinc ponts i l'autopista de la ciutat (pràcticament fantasma, aquests dies, perquè els eslovacs fan pont) i una desena de llanxes de la policia van escortar el iot.

Tot plegat és molt il·lustratiu de com d'intranscendent és ara Espanya en l'escena internacional. Rajoy ha deixat buida la seva cadira a Brussel·les i no està participant en el dibuix de la UE posterior al Brexit, mentre s'agreuja la preocupació dels socis europeus i de les institucions comunitàries per una falta de govern a Madrid que els ha deixat sense el pressupost amb retallades exigit (de la multa milionària pel dèficit se'n va salvar, però no està gens clar que li perdonin, també, la congelació dels fons europeus!). La diplomàcia espanyola està paralitzada, desapareguda, absent. Bratislava no és precisament la capital europea preferida de Rajoy: fa 25 anys va ser l'escenari del divorci de vellut, entre Txèquia i Eslovàquia, que és precisament la separació indolora que voldrien els britànics (i els catalans, per cert!).