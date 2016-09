Unió aparca el seu congrés pel concurs de creditors

Unió no celebrarà avui com estava inicialment previst unes primàries per escollir la direcció. La formació socialcristiana va reunir dijous el consell nacional per aturar, sense data de represa, el procés congressual pendent, com a conseqüència de la greu situació econòmica en què es troba el partit, immers en un concurs de creditors des de l'1 de setembre. En una carta a la militància, el secretari general d'Unió, Ramon Espadaler, nega que el partit estigui en “extinció” i remarca, de fet, que el consell nacional va manifestar per unanimitat la necessitat de mantenir viva la formació. Els socialcristians treballen prioritàriament en la confecció d'una alternativa política que no portaria les sigles d'Unió i en què es podrien integrar els socialcristians, a la recerca d'un nou espai electoral moderat. “Un partit polític és molt més que un aparell administratiu o que un NIF”, va sentenciar Espadaler.