Miguel Ángel Gimeno fa cessar la polèmica número dos d'Antifrau

El nou director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, va fer cessar la número dos de l'Oficina, Maite Masià, després de prendre possessió del càrrec. Així es fa constar en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) d'ahir. Masià es va incorporar a l'OAC per mitjà del cessat Daniel de Alfonso com a número dos, després d'haver estat responsable d'empreses públiques, fundacions i diversos consorcis. Havia estat directora de l'Institut Català d'Energia, per exemple. Quan el novembre del 2014 De Alfonso va proposar-la com a directora adjunta de l'OAC, només van donar-li suport CiU i el PSC. Els altres partits van associar-la amb casos de corrupció vinculats a CDC, ja que el seu nom figurava en algunes de els converses del cas ITV. En el curt període que va ser directora interina d'Antifrau, després que De Alfonso fos cessat per l'escàndol de les converses amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, li van ploure les crítiques perquè va fer cessar quatre alts càrrecs de l'organisme per “no haver reconegut la seva autoritat”. Aquest fet va enrarir encara més les relacions amb gairebé la totalitat de grups parlamentaris. Gimeno va prendre possessió del càrrec fa 11 dies.