Una altra mort d'un noi negre a mans de la policia als EUA

Dimecres al vespre, una trucada pel robatori de 10 dòlars prop d'un parc a la ciutat de Columbus, a l'estat nord-americà d'Ohio va acabar amb un jove afroamericà de 13 anys mort a trets per un policia blanc, fet que ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre el biaix racista i la brutalitat dels cossos de seguretat als EUA. La víctima, Tyre King, no tenia cap antecedent criminal, però sí que duia a sobre una pistola de balins que s'assemblava “molt” a les armes reglamentàries de la policia de la ciutat.

Qui va advertir del furt la policia no va ser la víctima, sinó una testimoni dels fets. En arribar, la policia va demanar als sospitosos que s'aturessin: dos van escapar i King, el més jove, va treure's de la cintura una arma i va apuntar els agents. Veient-se en perill, van disparar “múltiples vegades”. L'adolescent va ser declarat mort uns minuts després a l'hospital.

El relat oficial divergeix sensiblement del d'un dels companys de colla de King. “La policia va dir que ens llancéssim a terra… però ell es va aixecar, va sortir corrents (…) i la policia li va disparar”, va explicar Demetrius Braxton, detingut poc després, i que hauria estat involucrat en diversos robatoris.

El cas llança més benzina a la comunitat afroamericana de la ciutat, que encara està demanant

explicacions per la mort de Henry Green, un altre jove afroamericà, en un tiroteig amb la policia el

juny passat. Durant aquests mesos, l'alcalde de la ciutat, Andrew Ginther, havia estat treballant per evitar aldarulls entre la comunitat negra i la policia, amb un cert èxit: no es van evitar les manifestacions després de les morts de dos afroamericans d'aquest estiu, però no van ser violentes.

“És una tragèdia quan passa una cosa com aquesta”, va confessar Kim Jacobs, la cap policial de Columbus. El cas es va enrarir en saber-se que el policia blanc que va disparar i matar King, identificat com Bryan Mason, ja havia mort un sospitós de dur armes fa quatre anys –amb l'autorització dels seus superiors–, i havia participat en tirotejos en anys anteriors. “Mai posaria un agent al carrer si no cregués en el seu bon ofici”, va justificar Jacobs.

“Per què un noi de 13 anys hauria de tenir una rèplica exacta d'una arma policial als nostres barris?”, es va preguntar l'alcalde Ginther. El cas de King recorda molt el de Tamir Rice a Cleveland, també a Ohio, fa gairebé dos anys.

Llavors, el jove de 12 anys va morir per trets d'un policia que creia que l'arma de joguina que duia a sobre era de veritat. L'agent que va disparar va ser exonerat de qualsevol delicte, sense passar per judici. En ple auge de les protestes socials per les morts d'afroamericans a mans dels cossos de seguretat, la ciutat va viure disturbis que les autoritats esperen que ara, amb la mort de King, no es repeteixin. Segons un recompte del The Washington Post, aquest any han mort 648 persones als EUA per enfrontaments fatals amb la policia, 26 de les quals duien armes de joguina. En tot el 2015, les víctimes van ser 990.