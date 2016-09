Rajoy: “Rita Barberá ja no és militant del PP i el partit ja no té cap autoritat sobre ella”

El president del govern espanyol en funcions i del Partit Popular, Mariano Rajoy, s'ha vist obligat aquesta tarda a pronunciar-se sobre la decisió de Rita Barberá de mantenir la seva acta al Senat malgrat que el Tribunal Suprem ha obert una causa contra ella, però s'ha limitat a dir que el PP ja no té “cap autoritat” sobre ella.

L'exalcaldessa popular de València va estripar dimecres el carnet del PP per no perjudicar els interessos del partit, però va anunciar que continuaria com a senadora, i per tant, aforada, amb l'argument que renunciar a l'escó seria admetre la culpabilitat.

“Rita Barberá ha abandonat el PP. Ja no és militant del partit i, a partir d'aquí, el president del PP ja no té cap autoritat sobre ella”, ha afirmat en la roda de premsa posterior a la reunió informal de caps d'Estat i de govern que s'ha celebrat aquest divendres a Bratislava, Eslovàquia.

Rajoy ha esquivat aquest matí les preguntes dels periodistes s'obre l'assumpte abans de la cimera, però no li ha quedat més remei que respondre en la que ha estat la seva primera compareixença oficial després de l'esclat del cas. De fet, ha estat la primera pregunta. Això sí, ha evitat fer cap judici de valor sobre la decisió de l'ara senadora del grup mixt de continua a la cambra.