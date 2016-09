Europa fa un ‘reset'

Tots al mateix vaixell. I el vaixell no s'enfonsa, però no té prou aigua per seguir navegant. No és cap metàfora. És la irònica i simbòlica realitat del creuer pel Danubi que ahir van intentar fer els líders dels Vint-i-set estats de la Unió Europea (UE), tots, excepte la del Regne Unit, i que van haver de deixar a mitges perquè les condicions del riu no permetien seguir navegant.

Merkel, Hollande, Juncker i companyia van fer voltes sense rumb pel riu de Bratislava en un vaixell luxós decorat amb pedres Swarovski. El fiasco del creuer fluvial va representar involuntàriament el moment “crític” que viu la UE, com va admetre la mateixa cancellera alemanya, Angela Merkel. Tots els líders excepte la britànica Theresa May es van reunir en una cimera informal per debatre el futur després del Brexit, però com algú en plena fase de negació després d'una ruptura amorosa inesperada, de la sortida dels britànics en van parlar poc. Dividits entre est i oest sobre com cal resoldre la crisi dels refugiats i sense consens sobre si seguir aplicant l'austeritat germànica o permetre flexibilitat al sud, els Vint-i-set només es van posar d'acord a donar-se sis mesos per arreglar el desastre i van publicar la Declaració de Bratislava, una llista de bones intencions a favor del creixement i de la creació d'una unió de la defensa i la seguretat.

La UE fa front a la “la dissolució” si els líders no opten per “treballar plegats” i donar un “nou impuls” al projecte, va advertir el president francès, François Hollande. Per això ell i Merkel van decidir fer una roda de premsa conjunta, una mostra de la unitat de l'eix francoalemany que sempre ha liderat la UE, i que París i Berlín despleguen en les grans emergències. Però d'unitat, poca. El primer ministre italià, Matteo Renzi, va sortir de la cimera “insatisfet” amb les conclusions sobre refugiats i economia, i va criticar Alemanya per “no complir les regles”, especialment perquè mentre exigeix austeritat al sud manté un superàvit comercial.

Com ell, el grec Alexis Tsipras va denunciar que els líders caminen “somnàmbuls contra direcció”. Tant Itàlia com Grècia estan desbordades pels refugiats que segueixen arribant a les seves costes i que s'acumulen en precàries condicions als camps, a l'espera que la resta d'estats compleixin i acullin els 160.000 demandants d'asil promesos ara fa un any. Però amb el mateix president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, admetent que la solidaritat “no es pot imposar”, el mecanisme de quotes ja es dóna per mort. Els països de l'est, capitalitzats per Hongria, Polònia, Eslovàquia i Txèquia, s'hi oposen frontalment i l'han boicotejat des del principi. Ni tan sols Alemanya ha complert amb més d'un 1% de la seva quota.

En seguretat, Hollande es va queixar que França fa “l'esforç principal” a la UE, però va advertir que això ha de canviar: “No podem estar sols, no volem estar sols”, va dir. El país més colpejat pel terrorisme en l'últim any vol capitanejar aquesta nova Europa de la defensa i la seguretat, i va aconseguir treure als Vint-i-set un compromís per “fer tot el necessari per donar suport als estats membres per garantir la seguretat interior i lluitar contra el terrorisme”. La de la seguretat és l'única Europa en què els líders de la UE va semblar que arribaven a un acord de mínims.

Però Bratislava, van dir, és només “l'inici d'un procés” per refundar la UE ara que els britànics se'n van, no una oportunitat per prendre decisions fermes. “Crec que Bratislava ha estat un punt de partida”, va admetre Merkel, que va parlar d'un “esperit de cooperació” tot i les crítiques de Renzi.

La recepta que va sortir de la reunió d'ahir es basa en tres eixos: seguretat, creixement econòmic i joventut. I en un compromís, intrínsecament irònic tenint en compte l'origen de la crisi actual: el de “complir les promeses” tot revisant “el mecanisme d'implementació de les mesures preses”.

En economia, grans paraules, “crear un futur econòmic prometedor per a tots” i “donar millors oportunitats als joves”, i poques mesures concretes noves: duplicar el fons d'inversions del pla Juncker; fer, al desembre, passos concrets contra l'atur juvenil, i impulsar el mercat únic digital. Al capdavall, però, només un missatge en boca de tots: seguretat, protecció de les fronteres i control d'entrades i sortides per frenar l'ascens del populisme i l'extrema dreta en una Europa que n'és caldo de cultiu. La propera cita per implementar el full de ruta del ja anomenat procés de Bratislava serà a Malta, al desembre, i els líders confien tenir la nova UE clara de cara a la celebració del 60è aniversari del projecte europeu, que es preveu efectuar a Roma el pròxim mes de març. Ahir, encara traumatitzats per la sortida de Londres, els països membres ni en van parlar, i van intentar fer un reset a la UE.