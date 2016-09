L'expresident italià Carlo Azeglio Ciampi mor als 95 anys

L'expresident de la República d'Itàlia Carlo Azeglio Ciampi, ha mort aquest divendres als 95 anys. Ciampi, que també va ser primer ministre i governador del Banc d'Itàlia, va ser una de les figures més rellevants i respectades de l'economia i la política i italianes del tombant de segle, i va jugar un paper clau en la integració del país a la zona Euro.

La notícia ha estat confirmada al llarg del dia per diferents autoritats com el primer ministre, Matteo Renzi, que ha qualificat Ciampi “com un home de les institucions que va servir amb passió Itàlia”. “Un dels nostres pares ens ha deixat. Si Itàlia (encara) és un gran país és perquè tenim un gran deute de gratitud amb Ciampi”, ha expressat l'exprimer ministre Enrico Letta. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha lamentat la pèrdua d'“un gran italià i un gran europeu”. De la seva banda, el papa Francesc ha lloat “la cavallerosa discreció i gran sentit del seure” del difunt. La nota discordant l'ha posada la Lliga Nord, que ha acusat l'expresident de ser “políticament parlant”, un “traïdor a Itàlia” precisament pel seu protagonisme en l'adopció de l'euro. Matteo Salvini, eurodiputat i secretari de la Lega, ha afirmat que Ciampi “carrega a la consciència el desastre que ha sobrevingut a 50 milions d'italians”.

Nascut a Livorno el 1920, va començar a treballar el Banc d'Itàlia l'any 1946, després de la Segona Guerra Mundial, on va combatre amb els partisans contra el règim feixista de Mussolini i els seus aliats nazis. El 1978 va arribar a la cúpula de l'entitat i la va dirigir fins al 1993. Durant la seva etapa va mantenir la independència del Banc respecte del control polític i va contribuir a la modernització del sistema monetari italià.

El 1992 va haver de fer front a la catastròfica devaluació de la lira que va portar a Itàlia a sortir del Sistema Monetari Europeu dos anys després del seu accés.

Un any més tard va ser cridat a formar govern, a petició del per llavors president de la República, Oscar Luigi Scalfaro. Ciampi va exercir com a primer ministre durant un any aproximadament, en una època convulsa en la que es va començar a destapar una extensa xarxa de corrupció coneguda com Tangentopoli, que va implicar la majoria dels partits polítics, sobretot el PS de Bettino Craxi.

Al maig de 1996, poc temps després de la caiguda del seu govern, va ser nomenat ministre del Tresor d'Itàlia per Romano Prodi, líder de la coalició de centreesquerra L'Olivera, que va guanyar les eleccions d'abril d'aquell any.

En aquest període, es va produir l'entrada d'Itàlia en l'Euro.

El cim de la seva carrera política va arribar el 13 de maig de 1999, quan va ser elegit per una àmplia majoria al Parlament com el desè president de la República italiana, en substitució d'Oscar Luigi Scalfaro.

La Constitució italiana estableix que els mandats a la direcció de l'Estat són de set anys, de manera que el 15 maig 2006 va cessar en el seu càrrec i va ser substituït per Giorgio Napolitano. Ciampi va passar aleshores a ser senador vitalici, com és habitual en el cas dels presidents emèrits.