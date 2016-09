Iceta ofereix experiència per liderar novament el PSC

Una setmana després que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, fes públic que competirà per ser la primera secretària del PSC, l'actual líder dels socialistes catalans ha oficialitzat la seva candidatura i ha evidenciat el que, d'altra banda, feia mesos que se sabia: que els dos socialistes s'enfrontaran en les primàries que el partit celebrarà el 15 d'octubre vinent. Iceta va presentar ahir la seva candidatura flanquejat per figures de la vella guàrdia socialista, com ara l'alcalde de Lleida i actual president del PSC, Àngel Ros, i de l'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell, que li van transmetre un missatge de suport via vídeo. Qui sí va defensar-lo en persona va ser l'exdiputada Manuela de Madre, un suport realment rellevant si tenim en compte que De Madre també va ser alcaldessa de Santa Coloma, municipi on tant ella com Parlon han governat amb majoria absoluta. A l'acte també s'hi va poder veure, tot i que no van intervenir-hi, l'expresident de la Generalitat José Montilla, l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu i, fins i tot, un vicepresident de Societat Civil Catalana, Joaquim Coll. En la presentació al centre cívic Teresa Pàmies de Barcelona, Iceta va esgrimir com a garantia de la seva candidatura la feina feta al capdavant del PSC, on hi va arribar també per primàries, tot i que sense rival, en un moment certament difícil pel partit, després d'una patacada electoral i a conseqüència de la renúncia de Pere Navarro. “He acumulat experiència i encara em queden anys per continuar aportant la millor part de mi mateix”, va dir. Iceta també va fer servir d'aval les responsabilitats que ha ocupat al partit sota l'ombra de Narcís Serra, Pasqual Maragall i José Montilla. “Diuen que sóc massa veterà amb els meus 56 anys”, assegurava ahir, però replicava: “Crec que sóc la persona amb millors condicions per afrontar les dificultats del present i els reptes que en el PSC i a Catalunya s'aniran presentant.”

El líder socialista va recordar que va accedir a la primera secretaria del PSC el 2014 prometent renovació i estabilitat al partit, i va reconèixer que, tot i haver aguantat dignament en les darreres convocatòries electorals, el PSC no ha començat a recuperar vots. Per això, va reivindicar que el nou primer secretari ha de ser també la cara visible del partit al Parlament: “El PSC no es pot permetre en aquests moments que el seu líder no estigui encapçalant el nostre grup al Parlament.” Iceta no va esquivar parlar directament de Parlon, a qui va lloar però de qui va marcar també distàncies. Per ell, segons quins canvis en el partit podrien acabar afeblint-lo.

Sobre Parlon també va parlar-ne, i extensament, Manuela de Madre, que recordava el paper que, segons ella, va tenir Iceta per aconseguir que Parlon fos candidata i finalment guanyadora de les eleccions municipals a Santa Coloma. De Madre va demanar tant a Iceta com a Parlon que no facin escollir a la militància entre ells dos i es va dirigir directament a la gramenenca: “Li demano, a la Núria, en un moment dificilíssim, que pacti, que sumi, que es posin d'acord.” No obstant això, va explicar que ella havia vingut a donar el seu suport a Iceta, a qui va recordar com a company de files al Parlament. “Que no ens facin escollir, però si ens fan escollir jo escullo el Miquel Iceta!”, va proclamar. El suport de De Madre s'afegeix al d'importants líders territorials del PSC, com ara l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o la líder del partit al consistori de Girona, Sílvia Paneque, que va mostrar-se, ahir, públicament a favor d'Iceta.