Presó provisional per al detingut a Manresa per difondre propaganda gihadista a Internet

El jutge de l'Audiencia Nacional (AN) José de la Mata ha ordenat aquest divendres presó provisional per a l'home detingut dimecres passat a Manresa per haver suposadament difós propaganda gihadista a través d'Internet.

El magistrat ha pres la decisió després de prendre-li declaració aquest matí com a presumpte autor d'un delicte d'enaltiment del terrorisme i d'un altre per tràfic d'estupefaents, segons han apuntat fonts jurídiques.

L'acusat és un veí de Manresa de nacionalitat marroquina. Segons el ministeri de l'Interior, mantenia contacte amb una persona que havia retornat de la zona de conflicte entre Síria i l'Iraq, al qual demanava de manera habitual consells sobre les seves activitats a través de les xarxes socials.

La policia espanyola el va detenir dimecres passat a la matinada a Manresa. Interior considera que es tractava d'una “clara amenaça per la seguretat nacional”, ja que el detingut feia servir diverses plataformes virtuals per dur a terme una “constant i creixent” tasca de difusió del missatge doctrinal i de l'estratègia de radicalització pròpia de grups terroristes gihadistes. Segons les autoritats espanyoles, l'arrestat és una persona amb un caràcter inestable i violent que, en els darrers mesos, ha incrementat el seu compromís radical.

El ministeri assegura que l'actuació policial ha permès desarticular una plataforma virtual molt activa en la propagació del missatge gihadista. L'operació s'ha dut a terme sota la direcció i supervisió del Jutjat Central d'Instrucció numero 5 en coordinació amb la Fiscalia de l'Audiència Nacional.