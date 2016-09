L'abans i el després de Merkel

“Potser sóc una persona incòmoda, però sóc lleial”

i “la senyora Merkel ha dit que anunciarà al seu moment si es presenta a la reelecció [...]; sé que no voldria que fos jo qui avancés la seva decisió”. Amb aquestes dues respostes, el ministre de Finances alemany, Wolfgang Schäuble, es va treure de sobre la pregunta que pesa sobre

el futur d'Angela Merkel: si serà de nou la candidata dels conservadors en les eleccions generals del setembre del 2017. Des de fa mesos, aquesta és una pregunta recurrent que la interessada ha deixat oberta. No per raons estratègiques, sinó perquè no queda clar si tindrà el suport dels seus aliats bavaresos, la Unió Socialcristiana de Baviera (CSU).

Schäuble, l'home fort dels seus governs successius i antecessor com a president de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), se'n va sortir així en una entrevista d'aquesta setmana amb la televisió pública ZDF, en el programa Was nun? (‘i ara, què?'). El fet que presumeixi de ser una persona incòmoda

no és coqueteria. Ningú dubtaria de la seva lleialtat –de delfí del patriarca Helmut Kohl, va passar a soldat de Merkel– i, a més, si hi ha algú que tingui coneixement del que passa pel cap de la cancellera, probablement és Schäuble.

Conflicte obert

Merkel, al capdavant de la CDU des del 2000 i cap del govern alemany des del 2005, està enmig d'un conflicte obert amb la CSU bavaresa des de mitjan any passat. Que a Schäuble, a punt de complir 74 anys, diputat des del 1972 i en cadira de rodes arran d'un atemptat el 1990, se li demani ara si es planteja succeir Merkel pot semblar un despropòsit. A Alemanya, però, la pregunta no està tan fora de lloc. Representa com ningú l'esperit de superació i sacrifici, perquè, a més del cop de l'atemptat, va haver de renunciar a la presidència de la CDU enmig de l'escàndol de comptabilitat il·legal del partit en temps de Kohl. I té la resposta adequada per a qualsevol pregunta. Ningú no ha hagut de renunciar ni a un euro a Alemanya per culpa de l'arribada de refugiats, va insistir a la ZDF, amb referència a la pregunta d'un ciutadà sobre els suposats efectes de l'acollida d'asilats sobre les prestacions de milions d'alemanys en situació de precarietat. Schäuble és l'home que pot presumir d'haver tancat els pressupostos públics del país amb un “dèficit zero”. Practica l'austeritat dins i fora de casa,

i això li dóna aquesta aureola de solidesa –en contrast amb les crisis dels veïns europeus– que tant valoren molts alemanys. Així doncs, si malgrat tot la situació alemanya és de fortalesa, per què Merkel de cop es troba afeblida en

les valoracions dels seus conciutadans?

Crisi de l'euro