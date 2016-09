Junqueras confia poder aprovar un Pressupost de 2017 similar o “una mica” millor que el del 2016 

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, confia a poder aprovar el Pressupost 2017 amb una proposta semblant a la de 2016, que no va arribar ni a debatre's al Parlament per la falta de suports, el que espera que “no es torni a repetir” perquè considera que perjudica als ciutadans.

Així, Junqueras ha explicat que serà un pressupost “que no pot ser molt diferent dels anteriors en els seus volums globals” pel sistema d'ingressos i l'obligació de seguir reduint el dèficit. En aquesta línia, també ha lamentat que el govern espanyol en funcions encara no hagi decidit i comunicat a les autonomies les dades de previsió d'ingressos, sostre de despesa, liquidació de l'any 2015 i repartiment del dèficit -després de la flexibilització autoritzada per Brussel·les- per al pròxim any.

“És evident que voldríem que el Pressupost fos una mica superior, potser aconseguirem que ho siguin lleugerament, però tot això caldrà confirmar-ho en les pròximes setmanes, no moltes”, ha explicat Junqueras, que també ha indicat que hi ha limitacions que l'any passat no existien.

“Ja advertim que és possible que la proposta de 2017 no sigui tan bona com la de 2016 perquè es donaven unes circumstàncies especialment favorables, com la liquidació del finançament de 2014, que aquell any havia estat calculat especialment a la baixa, i tot i que hi hagi una ampliació del sostre de dèficit per a 2017, és significativament més baix que el de 2016”, ha sostingut.

El projecte de Pressupost 2016 preveia un augment de despesa de 1.113,4 milions d'euros, dels quals 874,3 (el 78,5%) s'havien destinat a fins socials, i el conseller ha insistit que les nous comptes han de donar suport al manteniment del creixement econòmic perquè “és la via que permet finançar totes les polítiques socials futures”.

Negociació

El conseller ha exposat que el projecte de Pressupost s'elaborarà a partir de les converses que el Govern tingui “amb tothom qui les vulgui tenir”, des de grups parlamentaris a agents socials, mantenint l'objectiu de presentar els comptes al Parlament a l'octubre. Sobre la CUP, amb qui ja manté converses, ha indicat: “Hi ha sintonia, però també l'havia la primavera passada -i el Pressupost no va sortir endavant pel seu rebuig-, veurem exactament com es concreta”. “Intentarem elaborar la millor proposta possible. Estem convençuts que pot tenir una majoria parlamentària que la sustenti i en aquest sentit treballarem”, ha asseverat, defensant que el Pressupost és l'eina per resoldre de manera més adequada les necessitats dels ciutadans de Catalunya.

Fiscalitat