Trump vol desfer l'obertura dels EUA cap a Cuba

No se'n pot estar. Cada dia n'ha de dir una de grossa per no perdre pistonada. El candidat republicà a la presidència dels Estats Units, Donald Trump, va prometre ahir en un míting a Miami que, si arriba a la Casa Blanca, revertirà l'obertura nord-americana cap a Cuba si no hi ha “llibertat religiosa i política” a l'illa.

En un discurs a l'auditori James L. Knight Center, el magnat novaiorquès va assegurar que s'alinearà “amb els cubans que lluiten contra l'opressió comunista”. “Totes aquestes concessions que ha donat Barack Obama al règim de Raúl Castro es van fer a través d'ordres executives; el pròxim president les pot tombar, i això és el que faré si el règim dels Castro no ens escolta”, hi va afegir Trump.

Les paraules de l'aspirant republicà a la Casa Blanca suposen un gir respecte al suport que ha donat durant aquests mesos al restabliment de les relacions diplomàtiques entre Washington i l'Havana iniciat el desembre del 2014 després de més de cinc dècades de distanciament.

Revisar regulacions