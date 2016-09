Rajoy assegura que “la moderació” del PP evitarà que Euskadi segueixi l'exemple de Catalunya

El president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dissabte, en un acte de campanya a Bilbao, que no vol que Euskadi “torni a etapes en què fins i tot en les famílies hi havia problemes, com per cert passa en altres llocs d'Espanya”, en referència a Catalunya. En aquest sentit, Rajoy n'ha culpat “l'actuació irresponsable d'alguns dirigents polítics que l'únic que han aconseguit és crear inestabilitat i posar-se en mans d'extremistes”.

El dirigent popular ha fet aquestes declaracions en un acte a Bilbao, al costat del candidat a lehendakari del PP, Alfonso Alonso, que ha reclamat als bascos que no caiguin en “la trampa del nacionalisme”.

Rajoy ha apostat per la “moderació” i la “responsabilitat” del PP al País Basc per evitar que “emprengui un camí equivocat com ha passat en altres parts d'Espanya”, en referència a Catalunya. En aquest sentit, ha apostat per un País Basc integrat a Espanya i a Europa, ja que “no es pot caminar per la vida en solitari perquè el món és molt gran”. “Volem ser espanyols, bascos i europeus. Volem un govern que no generi problemes i s'ocupi del que preocupa a les persones. Volem sentit comú, quelcom que s'està perdent en alguns llocs del nostre país”, ha afegit.

En l'acte el president espanyol en funcions ha tornat a responsabilitzar el PSOE i Pedro Sánchez del bloqueig institucional que es viu a l'Estat i que pot portar a unes terceres eleccions i ha titllat el líder socialista de mantenir una actitud “obstruccionista, antipatriòtica” i poc democràtica.