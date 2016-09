El PDC promou que el Congrés investigui l'operació Catalunya

El Partit Demòcrata Català (PDC, antiga Convergència) reclamarà al Congrés la creació d'una comissió d'investigació per aclarir i depurar responsabilitats en relació amb l'anomenada operació Catalunya, “un GAL polític que va muntar el PP” contra dirigents independentistes, en paraules del cap de files del partit a Madrid, Francesc Homs. El govern espanyol “ha utilitzat la policia amb fins partidistes; la fiscalia, per afinar expedients; recursos públics (1,5 milions d'euros), per construir informes falsos, i ha extorquit bancs”, va denunciar ahir l'exconseller de la Presidència.

Dimarts plantejarà a la junta de portaveus la inclusió d'aquesta qüestió en l'ordre del dia del ple de final de mes. En aquest sentit, va demanar a Ciutadans –“campió en contradiccions”– que no torni a fer de “crossa” del PP, ara contra aquesta iniciativa parlamentària, ni contra la que el PDC va registrar divendres relacionada amb la qualitat democràtica i la defensa dels imputats per la consulta del 9-N perquè es derogui la reforma “que PP va imposar” per concedir al Tribunal Constitucional atribucions per suspendre càrrecs públics. “Hi ha una majoria claríssima al Congrés per derogar-la. Fa un any que el PP la va plantejar a l'estil Far West, amb una expressió de fatxenderia política estèril”, va afirmar Homs, secundat per la plana major del partit. “No es porta als tribunals algú que pensa d'una manera diferent a tu –va censurar la coordinadora general del PDC, Marta Pascal–. L'Estat té una democràcia primitiva i rudimentària, en què les urnes fan por i la separació de poders no existeix.”

Per Homs, Mariano Rajoy, que apareixia en les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i l'exdirector de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, en què conspiraven contra dirigents independentistes, és “el senyor X d'aquest GAL polític”.

Aval de la jurisprudència