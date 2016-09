Munté: “Hi haurà moments en què s'hauran de prendre decisions importants, com deixar de pagar impostos a Espanya”

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat aquest dissabte que arribaran moments en els quals la ciutadania catalana “haurà de prendre decisions importants” si es vol avançar en el procés sobiranista, “com deixar de pagar impostos a Espanya”. I, durant una entrevista a Catalunya Ràdio, ha afegit: “Més que demanar als ciutadans deixar de pagar, el que farem és explicar-nos molt i molt bé”, a l'hora d'abonar els impostos a la nova agència tributària catalana.

Així, Munté ha considerat que “estem davant una societat madura, una societat que coneix exactament què està passant i quines són les respostes que tenim en el nostre plantejament democràtic per part de l'Estat”. En aquesta línia, ha assegurat que la societat catalana coneix exactament la resposta que està rebent el Govern per part de l'Estat espanyol al procés independentista: “No s'ofereix diàleg ni contrapropostes, sinó que hi ha inacció i garrotades”.

“La ciutadania fa molts anys que està activa amb mobilitzacions que tenen com a denominador comú la defensa de la democràcia”, ha recordat Munté, i ha insistit que el govern espanyol col·labora activament any rere any a l'èxit de les manifestacions independentistes “amb les seves anomalies democràtiques”.

Preguntada sobre la proposta de la diputada de la CUP Anna Gabriel d'anar a la vaga general per protestar contra la repressió de l'Estat espanyol, Munté ha observat que el Govern preveu un altre tipus de mobilitzacions. “La vaga podria quedar molt circumscrita a l'àmbit laboral”, ha assenyalat Munté, que també ha expressat que seria més interessant i integrador, segons ella, plantejar les mobilitzacions des d'un punt de vista més ampli.

En referència a la imminent declaració davant el Tribunal Suprem del seu predecessor en el càrrec i actual portaveu del PDC a Madrid, Francesc Homs, per la seva actuació en el 9-N, ha considerat: “Serà el primer cop que un exmembre del Govern declararà al Suprem per donar veu als ciutadans. És molt greu”.

Igualment, la consellera de la Presidència ha alertat d'una clara “acceleració en el cas del 9-N” i també ha avisat que “pensar en la situació actual d'Artur Mas o de les conselleres em sembla inaudit”.