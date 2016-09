El creixement diferit d'ERC

El 17 de setembre del 2011, ahir va fer cinc anys, Oriol Junqueras i Marta Rovira eren confirmats per la militància com a president i secretària general en les primàries d'ERC. Saba nova per a un partit que volia deixar enrere una convulsa època de picabaralles, tant internes, sobretot entre partidaris de Josep-Lluís Carod-Rovira i de Joan Puigcercós, fins llavors president, com externes, en el marc del tripartit, que havia acabat com el rosari de l'aurora, amb l'escissió del Reagrupament de Joan Carretero i la creació de la Solidaritat Catalana per la Independència d'Uriel Bertran, i els pitjors resultats en molts anys –10 diputats i 219.000 vots– a les catalanes del novembre del 2010.

La coincidència, en tot cas, fa que també ahir es complissin deu anys que Carod, llavors president d'ERC, anunciés que havien arribat als 10.000 militants, gairebé el doble dels 5.500 que tenien el 2003, abans del primer tripartit a la Generalitat i després de superar l'escissió el 1996 del Partit per la Independència, quan havien quedat en uns 4.000. La simbòlica xifra dels 10.000 arribava en plena fase de creixement electoral dels republicans, que havien tocat sostre amb els 544.000 vots de les catalanes del 2003 i els gairebé 640.000 de les estatals del 2004, i representava una fita històrica –fora dels temps de la Segona República, quan havien arribat a ser uns 100.000 membres– per a unes sigles que havien passat per hores baixes en el retorn de la democràcia –el 1977 eren 3.400–, i havien tocat fons el 1986, amb només uns 1.600 registrats. Amb el segon tripartit i l'escissió dels corrents interns, ERC tornaria a davallar en militants, que eren uns 7.700 quan Junqueras va assumir el control.

La xifra, això sí, era gairebé idèntica als 7.900 amb què ERC va tancar el 2015, malgrat el gran creixement electoral dels últims anys arran de l'esclat del procés sobiranista, que li van fer recuperar el mig milió de vots en les catalanes del 2012 i els 630.000 en les estatals del juny passat. És per això que, després de la formació in extremis del govern al gener, ERC va decidir mirar de traslladar l'auge a la xifra de militants i, amb el lema Som el partit de la nova república, va iniciar al març una campanya de captació, sobretot entre els nombrosos independents que ha sumat els últims anys a les candidatures municipals i la segona corona d'amics i simpatitzants, un col·lectiu que rep informació i pot participar en els actes però que no paga quotes ni té dret a vot en les decisions, que sí que va créixer notablement el 2015 de 12.700 a 17.500 persones.

“La campanya hi és permanentment, però aquest cop hi vam voler fer una mica més d'incidència”, explica el vicesecretari general de coordinació interna, territori i organització, Isaac Peraire. I és que l'objectiu independentista és a la vora, i “ERC ha de ser el partit vertebrador de la nova república, així que ha de tenir un coixí de militants ampli a tot el territori”, explica. Això, sense oblidar que els més de 900.000 euros en quotes que van deixar els militants el 2015 són una font de finançament bàsica... I amb la prioritat també en ment d'incorporar més dones, ja que si bé s'ha millorat respecte a fa deu anys, quan eren el 24% del total, encara no arriben al 30%. Sis mesos després, la campanya ha donat fruits, ja que ha aconseguit mig miler de nous militants, que avui se situen en la xifra dels 8.500, mentre els simpatitzants voregen també ja els 20.000. I Peraire ja avisa que no s'acaba aquí: “Hem de ser més a tots els pobles, i també a la resta dels Països Catalans.”