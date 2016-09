Una falsa alarma desplega una gran operació policial al centre de París

La policia francesa ha desplegat aquest dissabte una gran operació al centre de París originada per una falsa alarma, i que ha finalitzat menys d'una hora després sense detectar “cap perill”. Una trucada anònima havia informat d'una suposada presa d'ostatges en una església.

La Prefectura de la policia de la capital ha precisat que el desplegament s'ha produït en el concorregut i comercial districte 1 de la capital francesa. El ministre de l'Interior, Bernard Cazeneuve, ha confirmat en un comunicat que la intervenció ha estat originada per una falsa alarma i ha felicitat “la gran capacitat de reacció de les forces de l'ordre i la seva gran professionalitat en qualsevol circumstància”.

El portaveu del seu ministeri, Pierre-Henry Brandet, ha afegit en declaracions a la cadena BFM TV que s'ha obert una investigació per aclarir el succés, desencadenat després que una trucada a la policia a les 15.30 hores informés d'una possible presa d'ostatges en una església. Les indagacions en marxa, segons ha avançat el portaveu, intentaran determinar si ha estat una broma o un malentès.

Més d'un centenar d'efectius de la policia han participat en l'operació durant la qual s'ha acordonat la zona i s'ha evacuat o confinat la gent que es trobava a les rodalies. Com a mesura de precaució, ha estat activat també el sistema d'Alerta i d'Informació de la Població (SAIP), una aplicació per a telèfons mòbils que permet a la població estar informada de forma constant sobre atemptats terroristes i sobre com actuar en cas de ser víctima d'algun.

El sistema, llançat el passat juny pel ministeri de l'Interior francès, ha recomanat als veïns no acostar-se al lloc i posar-se a resguard. Henri-Brandet ha subratllat que donat l'actual nivell d'amenaça terrorista “no es pot prendre el mínim risc” ni “privar-se de cap esforç” a l'hora d'afrontar possibles atemptats, “fins que no s'aclareixin els dubtes”.