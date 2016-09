Segon vídeo de Toni Albà perquè els barcelonins li facin costat al pregó alternatiu de les festes de la Mercè

L'actor Toni Alba, protagonista del pregó alternatiu de les Festes de la Mercè d'aquest any, i membre del col·lectiu El Merder 2016, ha llançat a les xarxes un segon vídeo on anima els barcelonins i barcelonines a fer-li costat al pregó, que tindrà lloc el pròxim 22 de setembre a les set de la tarda a Pla de Palau.

Al vídeo l'actor, que farà el pregó vestit de Felip V, surt al costat de diverses persones anònimes que afirmen que ells i elles seran presents en el pregó alternatiu. Aquest és el segon vídeo promocional de l'acció que posen en marxa els organitzadors. El primer el van llançar ahir divendres a les xarxes socials.

Aquest pregó alternatiu s'ha convocat perquè el pregoner oficial de la festa major de Barcelona d'enguany és Javier Pérez de Andújar, que en més d'una ocasió ha increpat contra el moviment independentista, al qual ha qualificat de “parc temàtic” a banda de comparar-ne els representants amb “els aiatol·làs de l'Iran”.

El moviment de suport al pregó alternatiu fa servir el compte de Twitter @MoltesMerces16 i el hastag #MoltesMercès per informar de cadascun dels moviments que fan. De moment s'han apuntat a l'acció La Coronela i l'entitat Memorial 1714.

Segons informen els creadors d'aquest col·lectiu, el finançament necessari per poder portar-ho a terme l'han resolt tres empreses independentistes, al capdavant de les quals hi ha Petrolis Independents (franquícia de la cadena Petro7), la primera benzinera low cost amb “consciència social catalana”, a més de Cervesa Nolla i Cellers Roset. La darrera empresa en afegir-se com a patrocinadora ha estat Giracat.