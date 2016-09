Esclata un artefacte bomba al barri de Chelsea de Nova York i causa 29 ferits

Un total de 29 persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, aquesta matinada al barri de Chelsea de Nova York a l'esclatar un artefacte explosiu, segons han informat fonts oficials. L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, ha assenyalat que “no hi ha evidències d'una connexió terrorista” però sí que s'ha tractat d'un “acte deliberat”. Poc després de l'explosió, i quan la zona ja estava acordonada, la policia ha trobat un segon artefacte, segons sembla una olla a pressió, a penes uns carrers del lloc de l'explosió.

El primer artefacte, de gran potència, ha esclatat al barri de Chelsea, en una zona de Manhattan molt freqüentada, i a una hora en què els veïns de Nova York surten al carrer per gaudir del dissabte a la nit. L'explosiu era a dins o al costat d'un contenidor d'escombraries al carrer 23 amb la Sisena Avinguda i ha esclatat cap a dos quarts de nou del vespre.

Un altre dispositiu, una olla de pressió amb cables connectats a un telèfon mòbil amb cinta aïllant, no ha detonat, i la policia l'ha trobat quatre illes de cases més lluny, al carrer 27 amb la Sisena Avinguda, d'on el va retirar un robot.

Segons fonts oficials, dels 29 ferits per l'explosió del primer artefacte n'hi ha un de greu, però no n'hi ha cap que tingui lesions que posin en risc la seva vida. Molts dels ferits han rebut impactes de vidres i metalls a causa de l'explosió, que ha generat el caos a la zona, carreres de la gent i molta confusió, segons el relat dels testimonis, que també parlen d'una explosió molt forta que s'ha escoltat a diversos blocs de cases al voltant, tot i que semblava que hagués sigut a pocs metres.

Quatre hores després que esclatés l'artefacte, l'alcalde de la ciutat va acudir al lloc per recaptar informació i compartir amb els periodistes detalls dels fets.

L'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, ha explicat que, de moment, no hi ha informacions que relacionin aquesta explosió amb la que havia tingut lloc hores abans a Nova Jersey, on també ha esclatat un artefacte en un contenidor d'escombraries, que en aquest cas no va causar cap ferit. L'artefacte havia sigut col·locat en un carrer on havia de tenir lloc una desfilada poc després.

Cal recordar, però, que com cada any per aquestes dates, la ciutat compta amb especials mesures de seguretat perquè des d'aquest diumenge començaran a arribar uns 90 governants, així com vicepresidents, ministres i altres alts funcionaris, per participar en actes de l'ONU.

Aquest dilluns se celebra una cimera de refugiats i dimarts s'obre el debat d'alt nivell de l' Assemblea General de Nacions Unides, una sèrie d'activitats que solen fer treure de polleguera els novaiorquesos pel tall dels carrers pròxims a l'ONU, el trànsit col·lapsat en molts llocs pels desplaçaments dels mandataris i les especials mesures de seguretat.