Salmond preveu un nou referèndum

Just quan fa dos anys de la celebració del referèndum per a la independència d'Escòcia, l'exprimer ministre escocès Alex Salmond ha predit una nova consulta el 2018. En una entrevista a la televisió russa RT, va deixar entreveure que no esperava que el Regne Unit representés veritablement els interessos escocesos en les negociacions del Brexit amb Brussel·les, quan aquestes comencin. “Espero que Nicola Sturgeon [la ministra principal escocesa] acabi el mandat deixant Escòcia en el mercat únic, espero que doni a Theresa May [la nova primera ministra britànica] l'oportunitat d'integrar Escòcia en les negociacions per aconseguir-ho, però la meva lectura és que el Regne Unit no serà suficientment flexible i savi, i per tant espero un referèndum escocès d'aquí dos anys”, va explicar Salmond.

Escòcia es juga els propers mesos el seu futur. L'objectiu és quedar-se dins del mercat únic europeu. Tot dependrà de les negociacions amb Brussel·les un cop el Regne Unit faci ús de l'article 50 per separar-se de la UE. Escòcia haurà de negociar de manera oficial a través del grup de negociadors britànics. Sturgeon, que s'havia queixat que les converses amb Londres no anaven prou ràpid, va crear el Ministeri del Brexit i hi va col·locar el veterà Michael Russell, exassessor de Salmond, al capdavant. Russell es va reunir amb el seu homòleg britànic, David Davis i després de la reunió, van garantir que Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les estarien plenament representades en les negociacions amb Brussel·les.

Ha generat molt optimisme la designació de Guy Verhofstadt com a representant del Parlament Europeu en les negociacions pel Brexit. Verhofstadt, exprimer ministre belga i líder del grup liberal europeu, es va pronunciar al juny a favor que Escòcia sigui acceptada com a membre en cas que decideixi separar-se del Regne Unit, en unes declaracions que van ser molt ben rebudes a Escòcia. L'eurodiputat de l'SNP Alyn Smith va dir que “Verhofstadt està animat amb qüestió escocesa” i que està convençut que “totes les portes estan obertes”.

Ara mateix el govern conservador britànic està dividit entre els que volen una sortida immediata i total de la UE per poder començar a negociar tractes comercials amb altres països de fora de la UE, i que són els partidaris del Brexit, i els que volen mantenir-se al més a prop possible de la UE, que són els proeuropeus. El primer bàndol l'integren Boris Johnson (ministre d'Exteriors), David Davis (ministre del Brexit) i Liam Fox (secretari d'estat de comerç internacional). El segon està encapçalat per Theresa May, i el seu segon, el ministre de finances John Hammond, que prefereixen definir un pla primer i tenir clar el rol d'Escòcia en la taula de negociació.

“El que sé de l'SNP és que esperen aconseguir

alguna mena de comunicat de la UE respecte a un altre referèndum d'independència que digui que la pertinença d'Escòcia seria una formalitat, que es faria per la via ràpida i així successivament, de tal manera que els permetés fer una campanya pel sí sense cap de les incerteses de l'últim cop”, va explicar a El Punt Avui David Torrance, periodista escocès i biògraf de Sturgeon. Un dels punts importants del referèndum del 2014 va ser l'amenaça del Regne Unit que una Escòcia independent es quedaria fora de la UE i de la lliura esterlina.

Quan el Regne Unit va votar sortir d'Europa en contra de la voluntat dels escocesos –un 62% va optar per quedar-se–, Sturgeon va afirmar que era “molt probable” que es convoqués un nou referèndum, però en el moment que hi hagués un suport clar a favor de la independència. Els últims

sondejos diuen que s'ha estancat en el 47%. Un 32%, però, prefereix esperar a conèixer el tracte dels britànics pel Brexit abans de posicionar-se respecte a la independència. “Les coses podrien canviar un cop es clarifiqui la naturalesa del Brexit, si és lleugera o dura, però no se sabrà fins l'any que ve. Això és un problema per al govern de l'SNP, perquè si volen que Escòcia faci una transició perfecta cap a un estat independent i dins de la UE, aleshores necessitaran un referèndum aviat perquè la UE prepari la logística per mantenir Escòcia a dins”, va dir Thomas Lundberg, professor de política de la Universitat de Glasgow.

Tot i que Sturgeon va incloure la setmana passada un esborrany de llei per fer un nou referèndum, va assegurar que hauria de ser l'última opció per defensar els interessos escocesos. També ha posat en marxa la “nova iniciativa de la independència” que inclou una campanya amb la qual es pretén arribar als dos milions de votants –el 2014 en van tenir 1,6– quan acabin les negociacions del Brexit i una “comissió de creixement” per examinar la manera de solucionar el forat de 15.000 milions de lliures que calcula que suposarà per a Escòcia el Brexit.