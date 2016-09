Mundó considera que el govern espanyol fa “bullying” diplomàtic a Catalunya

El conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, considera que els últims conflictes amb l'Estat demostren el bullying diplomàtic que el govern espanyol fa a Catalunya. Si més no, així ho ha expressat durant L'entrevista del diumenge al canal 3/24, en referència a la suspensió cautelar del TSJC del nom del càrrec d'Amadeu Altafaj com a representant permanent de la Generalitat a la Unió Europea, i a la retirada de credencials al cònsol honorari de Letònia, Xavier Vinyals, per exhibir una estelada el dia de la Diada: “Jo crec que això és un altre exemple d'aquest bullying diplomàtic que l'estat espanyol ha iniciat contra Catalunya perseguint coses que per als ciutadans són ridícules”. I és que, al seu entendre, “l'estat espanyol té molts problemes, té moltes prioritats que no passen per combatre, d'una manera tan contundent, qüestions tan poc importants”.

Mundó ha considerat així que l'Estat “demostra impotència” a l'hora de “gestionar políticament” la qüestió catalana. Com també ho demostra, segons ha argumentat, el fet que demà dilluns l'exconseller Francesc Homs declari com a investigat davant el Tribunal Suprem pel seu paper en la consulta del 9-N i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avalés enviar l'expresident català Artur Mas i dues exconselleres a judici per desobediència i prevaricació.

Per a Mundó, en altres llocs d'Europa com a la Gran Bretanya una qüestió com la d'Escòcia “es va gestionar políticament” davant “l'evidència que hi ha una majoria clara de ciutadans que volen opinar”. Davant d'aquesta situació, el dirigent polític català entén que el que correspon és “posar les urnes i demanar als ciutadans que s'expressin lliurement”.

“Demà -ha assenyalat- segurament assistirem a un diàleg de sords en què per part del tribunal la decisió, segur que ja està presa i és la d'insistir a voler veure connotacions penals a una qüestió que responia simplement a la voluntat de donar veu als ciutadans en un procés participatiu que no tenia efectes jurídics”.

Segons el seu parer, “el que es busca és la judicialització de la política catalana, renunciant a agafar el toro per les banyes com es va fer fa dos anys a Escòcia amb un referèndum per conèixer l'opinió dels ciutadans”.

A més, manté que aquesta situació “gravíssima, el que fa és perjudicar la imatge de l'Estat com a país que es denomina democràtic”. Mundó ha indicat que “enlloc on hi hagi una sensibilitat democràtica normal s'entén que algú pugui ser jutjat per haver posat unes urnes i demanar l'opinió dels ciutadans”.

El polític ha asseverat que l'Estat “té un problema greu d'imatge i relat, i ha d'explicar per què a Catalunya no és possible preguntar en un procés ciutadà sobre una qüestió rellevant com que volen que sigui el seu futur polític”.