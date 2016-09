Iceta: “Si no sóc primer secretari no aspiraré a ser candidat” a la Generalitat 

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha anunciat que, si no guanya les primàries que celebra el seu partit per escollir líder, en 2017 no aspirarà a ser el candidat socialista a la Presidència de la Generalitat. “No tindria sentit. Si no sóc elegit primer secretari en aquestes primàries, l'any que ve no aspiraré a ser candidat”, ha explicat el líder que pilota el PSC des del juliol del 2014.

Iceta aspira a revalidar el càrrec de primer secretari en la primàries que el PSC farà el dissabte 15 d'octubre i en les quals s'enfrontarà al seu ‘número 2' en el partit, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon.

El líder socialista ha estat el candidat del PSC a les eleccions catalanes de 2015 i esgrimeix que, si no aconsegueix retenir el lideratge del partit, els catalans no entendrien que tornés a aspirar a la presidència del Govern. “És de sentit comú. Si el partit decideix accelerar amb un procés de renovació i de canvi de lideratge, no tindria cap sentit que se li proposi als catalans que la persona que el partit ja no vol com a líder, en canvi, sigui el candidat”, argumenta.

Si per contra venç a Parlon a les primàries d'octubre, aleshores tindrà “tota la legitimitat” per dirigir el partit, i l'elecció del candidat a la Presidència de la Generalitat es farà mitjançant altres primàries. Sobre si llavors aspiraria a repetir com a candidat a la Generalitat, Iceta ha dit que estudiaria tornar a liderar la candidatura o deixar pas a altres lideratges: “Preveig totes les possibilitats”.

El socialista opina que el pròxim candidat socialista a presidir el Govern hauria d'escollir-se tenint en compte “les perspectives electorals, la situació política que s'estigui plantejant i la persona que estigui en les millors condicions per treure el millor resultat possible”.

Remuntar el projecte