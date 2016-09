L'anàlisi dels líders polítics, cada dia a totes les edicions d'El Punt Avui

El Punt Avui comença aquest dilluns a publicar, tant a l'edició digital com a la de paper, els articles de set líders polítics i parlamentaris catalans sobre la situació que viu el país. Els set responsables de partits analitzen en un article com Catalunya afronta la represa del curs polític, la moció de confiança del president Carles Puigdemont, la negociació per al pressupost del 2017 de la Generalitat, la judicialització de la política catalana de l'Estat espanyol i fins i tot la incidència del bloqueig polític espanyol.

El primer article que es publica és el del president del PP, Xavier García Albiol. I, durant la setmana, podrem llegir-ne els de Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (C's), Lluís Rabell (CSQP) Anna Gabriel (CUP), Oriol Junqueras (ERC) i Artur Mas (PDC).

La tardor política s'endevina decisiva i El Punt Avui ofereix als principals líders dels partits l'oportunitat d'analitzar què pot passar, i com cadascú afrontarà aquests mesos.