Junqueras veu “raonable” que el Govern concreti en dos mesos com culminar la independència

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat que és “totalment raonable” que les entitats sobiranistes hagin donat dos mesos al Govern perquè concreti com culminar el procés sobiranista per poder declarar la independència. Així, ha recordat que “ja hi ha un full de ruta acordada” que passa per fer unes eleccions plebiscitàries en 2017, però s'ha obert a modificar-lo si els canvis generen consens entre sobiranistes.

Fer un referèndum unilateral abans d'aquestes eleccions és una possibilitat que preveu el Govern i a la qual el també líder d'ERC no es tanca: “Som independentistes de tota la vida i sempre hem estat partidaris del dret d'autodeterminació i som els campions del referèndum”.

El vicepresident preveu que aquest hipotètic referèndum no sigui un ‘sí' o ‘no' a la independència, sinó que serveixi per validar o no les tres lleis de desconnexió que JxSí i la CUP estan elaborant al Parlament. Això suposaria canviar el full de ruta actual, però Junqueras defensa que això ha de ser possible si és per “millorar-la” i es pacta amb la resta d'agents sobiranistes. “Si ha d'haver un mecanisme de millora, un referèndum abans de les pròximes eleccions que serveixi per ratificar la decisió del Parlament respecte a les tres lleis de desconnexió i té consens, nosaltres encantats de la vida”, ha conclòs.

De les tres lleis de desconnexió, una ha de servir per articular una hisenda pròpia catalana, una altra la seguretat social i una tercera de transitorietat jurídica, el que els sobiranistes veuen com els tres pilars d'una futura república catalana.

JxSí i la CUP ja han presentat les dues primeres, que ara han de començar el tràmit parlamentari, mentre que la de transitorietat no s'ha fet pública i està previst que reculli com passar de la legalitat actual a una catalana sense deixar un buit legal.

Proposta de referèndum