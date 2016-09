La tardor més decisiva

La declaració del diputat i exportaveu del govern Francesc Homs, avui al Suprem, dóna el tret de sortida a una tardor farcida d'activitat política i judicial, el resultat de la qual oferirà els primers indicis de com es desenvoluparà la recta final de l'onzena legislatura, sempre que es mantingui l'acord parlamentari de Junts pel Sí i la CUP per clausurar-la en divuit mesos. Mentre la justícia, i en aquest cas més concretament el TSJC, dirimirà els pròxims mesos si Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega van desobeir el Constitucional durant la celebració del procés participatiu en què es va convertir la consulta del 9-N, a Catalunya l'organització d'un referèndum –“factible i vinculant” com reclama el president Puigdemont– torna a centrar el debat del curs polític, que quedarà inaugurat formalment el dia 28, quan se celebri la qüestió de confiança.

Les dues forces independentistes, vigilades de prop per l'Assemblea i Òmnium, ja debaten i consensuen els futurs acords que han de permetre que Puigdemont dirigeixi l'acció i afronti, una setmana després, el debat de política general amb l'aprovació a la cambra catalana de les primeres voluntats polítiques per aquest any, en forma de propostes de resolucions.

La possible convocatòria d'un referèndum unilateral també és ben vista pel vicepresident de l'executiu català i líder d'ERC, Oriol Junqueras, que ahir mateix apuntava la possibilitat que aquesta consulta servís per validar les tres lleis de desconnexió que han de donar empara legal al període de transició en què la comunitat autònoma passaria a convertir-se en un estat independent. “Si hi ha d'haver un mecanisme de millora, un referèndum que ratifiqui la decisió del Parlament i té consens, nosaltres encantats de la vida”, va assegurar ahir Junqueras. El secretariat de l'ANC ha aprovat aquest cap de setmana un document que demana, a més d'unitat, incloure el referèndum al full de ruta.

Durant el debat a l'hemicicle caldrà observar el paper de Catalunya Sí Que Es Pot i si existeix cert acostament de la formació amb l'independentisme després que al juliol els dos blocs trenquessin els fils prims que els unien en la comissió d'estudi del procés constituent. Amb tot, l'hora de la veritat serà el debat pressupostari i l'aprovació dels comptes del 2017 que, a parer de la CUP, han d'incloure senyals clars de la voluntat de ruptura amb l'Estat espanyol, ja sigui a través de partides econòmiques per cobrir la possibilitat de convocar un referèndum i/o la celebració d'un procés constituent que debati i perfili els fonaments d'un nou país.

I tot això, amb un ull posat en el Congrés dels Diputats i en la possibilitat, gairebé nul·la, que s'acabi constituint un acord que pugui oferir l'opció d'un referèndum pactat a Catalunya, el pla A del govern català. Fins que no es tanqui oficialment i definitivament aquesta porta, la política catalana restarà sempre a l'expectativa. Si no hi ha cap acord, els electors es podrien trobar amb unes terceres eleccions generals.

L'encaix de tots els blocs també dependrà finalment dels dictàmens del TC. Sobre la taula hi ha la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que hauria de determinar el mateix tribunal. Tanmateix, els jutges han decidit resoldre primer els recursos que els partits van presentar contra el decret llei del PP que atorgava al TC aquesta competència sancionadora. Des de les entitats cíviques que donen suport a l'independentisme ja s'han donat mostres de suport explícit a Forcadell i se li ha demanat que l'endemà d'una possible inhabilitació continuï exercint amb normalitat. El mateix Puigdemont també ha donat suport a Forcadell.

A més dels autors del 9-N i de Forcadell, les causes politicojudicials pendents també afecten la conselleria d'Exteriors després que el TC suspengués a petició de l'Estat el nom de la conselleria i la delegació a la UE.