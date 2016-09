Homs arriba al Suprem per declarar sobre el 9-N

Deu minuts abans de les onze del matí, l'exconseller de Presidència i portaveu del Partit Demòcrata Català al Congrés dels Diputats ha arribat caminant a les portes del Tribunal Suprem per declarar acusat de delictes de desobediència, malversació i prevaricació per haver ajudat a l'organització de la consulta del 9-N. L'han acompanyat fins als accessos de l'alt tribunal una delegació de representants polítics i institucionals encapçalada per l'expresident de la Generalitat Artur Mas -també investigat pel 9-N- així com els consellers Munté, Vila, Borràs i Serret i representants d'ERC i de les entitats sobiranistes.

Homs, que ja ha avançat que preveu fer un discurs “contundent” en defensa de les seves conviccions sobre el dret a decidir, va assegurar dissabte que considera que aquest és un judici “polític, arbitrari i partidista” ple “d'anomalies, irregularitats i inadequació al dret”.

El portaveu del PDC a Madrid, que ja va declarar voluntàriament per l'organització del 9-N davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, haurà de respondre -assistit per un advocat- les preguntes del jutge de la Sala del Penal Andrés Palomo, així com dels fiscals Francisco Bañeres i Emilio Sánchez Ulled, i de les Defenses. Incidiran en la carta que Homs va enviar el 6 de novembre del 2014 -tres dies abans del 9-N- a on defensava que l'empresa que va fer el recompte, T-Systems, no estava afectada per la resolució del Tribunal Constitucional que declarava il·legal la consulta del 9-N. Una carta que el mateix Homs ha admès que va signar.

Dijous va ser rebut al Palau de la Generalitat pel president, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, i divendres i dissabte ha participat en actes de suport al 9-N davant del Parlament de Catalunya i a Arenys de Munt, primer municipi que va organitzar una consulta.

L'exconseller de Presidència ha fet els 50 metres finals abans d'arribar al Suprem al costat de la vicepresidenta Neus Munté, i la consellera Meritxell Borràs. També la coordinadora general del PDC, Marta Pascal; el vicepresident primer del Parlament, Lluís Corominas; el president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, així com el portaveu del PDC al Senat, Josep Lluís Cleries. També representants d'ERC com el portaveu a Madrid, Joan Tardà, el portaveu al Senat, Santi Vila, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira. A més, l'han acompanyael president de l'ANC, Jordi Sánchez, el d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'AMI, Neus LLoveras.