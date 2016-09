Investiguen l'oncle de Manuel Bustos en una nova peça del cas Mercuri

La jutge que investiga el cas Mercuri ha decidit obrir una nova peça separada del sumari, la número 35, per un possible delicte de falsificació documental i posterior estafa. En aquesta nova peça s'investiga el president del Gremi de Constructors de Sabadell i oncle de l'exalcalde de la ciutat Manuel Bustos, Melquíades Garrido, així com Santiago López Salvador, administrador únic del concessionari de vehicles Servando López Orús, SA, i l'arquitecta Marta Vicens Núñez.

Es tracta de la peça 35, en què s'investiga la presumpta falsificació de la documentació per variar a la baixa l'import de les certificacions de les obres que va realitzar l'empresa constructora Garrido Martínez SL, en concret uns treballs que l'empresa va portar a terme a les naus de la concessionària Servando López Orús, SA, situades a la carretera de Terrassa de Sabadell.

“L'alteració deliberada del cost de les obres tenia per objecte rebaixar l'import dels corresponents tributs a liquidar a l'Ajuntament de Sabadell i va comptar amb la col·laboració necessària de l'arquitecta responsable de l'obra, Marta Vicens Núñez”, apunta la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció en un comunicat.

La nova peça s'ha obert arran de les escoltes telefòniques, acordades judicialment en el si de les diligències prèvies del sumari del cas Mercuri i en els equips i en la documentació intervinguda durant el registre al domicili de Melquíades Garrido i a d'altres organismes. “Amb la creació d'aquesta nova peça es posa novament de relleu l'abast delictiu del cas Mercuri i com l'entorn polític i familiar del clan Bustos actuava contra els interessos del propi Ajuntament i de la ciutat”, assenyala la plataforma.

En aquest sentit, assegura que es personarà també en aquesta peça per poder exercir l'acusació popular i poder col·laborar a aclarir els fets i avançar en la lluita contra la corrupció política.