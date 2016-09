El PDC del Baix Penedès aposta per la vegueria

L'agrupació comarcal del Partit Demòcrata Català (PDC) del Baix Penedès s'integrarà en l'organització territorial de la Vegueria del Penedès juntament amb les agrupacions del Garraf i l'Alt Penedès. El partit hereu de Convergència abandona així la seva dependència de la territorial de Tarragona.

Així ho han decidit aquest cap de setmana els militants del partit al Baix Penedès., que han apostat amb un 56,15% dels votants per sortir de Tarragona i integrar-se a l'organització del partit a la Vegueria del Penedès. La decisió té el doble objectiu de tenir més pes en el conjunt de l'organització i representa una aposta clara dels exconvergents a favor del nou àmbit territorial que aglutinarà l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i una part de l'Anoia i que es mantindrà dins de la província de Barcelona. La votació dels militants del Baix Penedès va ser força renyida ja que un 43,08% dels votants van optar per mantenir la dependència de la territorial de la Regió de Tarragona, com havia estat fins ara. Entre les persones que integren la nova executiva comarcal del PDC al Baix Penedès hi ha el regidor de Cunit, Jaume Casañas, i la presidenta del Consell Comarcal i primera tinent d'alcalde del Vendrell, Eva Serramià.