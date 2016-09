Els presidents català i valencià refan els ponts trencats

Els governs del PP a la Generalitat del País Valencià van dinamitar tots els ponts que van poder amb Catalunya. Avui, els presidents català i valencià han establert les bases per relligar políticament dos territoris que comparteixen àmbit lingüístic, inquietuds territorials, interessos econòmics i una història en bona part comuna.

La cimera entre Carles Puigdemont i el socialista Ximo Puig ha tingut lloc en un to de màxima cordialitat i confiança, com demostren les imatges que s'han fet públiques de l'encontre.

Durant la roda de premsa posterior a la trobada, el president del País Valencià ha expressat el compromís de treballar conjuntament amb la Generalitat catalana i ha afirmat: “volem treballar mirant-nos als ulls. Junts podem fer moltes coses”. Puig ha arribat a definir la jornada d'”històrica”, abans de manifestar que “durant massa temps hi ha hagut incomunicació entre la comunitat valenciana i Catalunya. S'ha obert un nou temps per a l'aliança entre les dues comunitats. Catalunya és el nostre primer client comercial. És a qui més comprem i a qui més venem. I nosaltres som el segon client i el segon proveïdor de Catalunya”.

Per la seva banda, el president Puigdemont ha manifestat que “s'ha acabat el temps de la reclamació i la queixa; de les promeses incomplertes” i ha vaticinat que ha arribat el moment de “veure passar els trens pel corredor mediterrani”. Fent referència a l'Estat espanyol, el president de la Generalitat catalana ha reiterat un cop més que és “incomprensible que hi hagi un Estat que vulgui viure d'esquena al Mediterrani”.

Entre els principals acords sorgits d'aquesta cimera hi ha la de generar un marc de relació estable entre els dos països, cosa que es traduirà en reunions semestrals de caire bilateral. Evidentment s'ha establert un pla de treball per impulsar el corredor mediterrani i una comissió tècnica per seguir les obres. Finalment, entre els acords hi ha el de reestablir la reciprocitat entre TV3 i la nova ràdio i televisió valencianes un cop estiguin en funcionament.

La independència no és obstacle