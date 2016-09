Albiol acusa el PDC de fer “política espectacle” amb la “processó” d'Homs al Suprem

El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha acusat el Partit Demòcrata Català (PDC) de representar un nou episodi de “política espectacle” amb la declaració de Francesc Homs al Tribunal Suprem pel 9-N.

“No és la primera vegada que un dirigent de Convergència arriba als jutjats en processó com si fos un acte religiós i on tots van seguint el líder espiritual”, ha assenyalat Albiol, que –seguidament- ha mostrat una gran fotografia de l'arribada d'Oriol Pujol als jutjats per declarar pel cas ITV l'any 2013.

“Ara s'ha repetit la processó però canviant el personatge. Llavors no els hi va sortir tan bé com esperaven”, ha ironitzat el coordinador general del PPC, que també ha anunciat que la formació popular catalana celebrarà els propers 8 i 9 d'octubre una escola de tardor a Cambrils per abordar el projecte de futur del partit per a Catalunya.

“Hi ha partits de centre-esquerra, centre i dreta que tenen en l'actualitat problemes de definició de model de projecte i aquesta escola serà una molt bona oportunitat per al PPC per incorporar noves sensibilitats i militància”, ha reflexionat en veu alta Albiol, que ha detallat que l'escola de tardor es basarà en quatre grans taules rodones (una de les quals versarà sobre la situació de la política catalana amb la irrupció de les noves forces emergents) i que comptarà amb la presència de diferents dirigents del partit a nivell estatal.

“Mariano Rajoy estarà convidat però haurem de veure la disponibilitat de la seva agenda”, ha puntualitzat el coordinador general del Partit Popular Català, que també ha reconegut certa “paràlisi” en la seva formació davant la impossibilitat de convocar els congressos a nivell autonòmic, provincial i local.

“Tenim un govern en funcions de fa 9 mesos i no s'ha pogut convocar el congrés del PP a nivell nacional. Depenem de la convocatòria d'aquest per després poder celebrar la resta. No ens podem saltar els estatuts del partit”, ha lamentat Albiol, que ha mostrat certa incomoditat amb aquesta situació.

“Homs és un irresponsable”