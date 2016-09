Olga Tomàs renuncia a dirigir l'Agència Tributària de Catalunya per falta de consens

Olga Tomàs no serà finalment la nova directora de l'Agència Tributària de Catalunya en substitució de Teresa Ribas. Segons ha explicat el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Tomàs, que s'havia d'incorporar a la seva nova tasca a partir de l'1 d'octubre, ha presentat la seva renúncia al secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, en considerar que no genera el consens necessari per assumir la responsabilitat.

La CUP va demanar la setmana passada des del Parlament que la designació de la direcció de l'ATC fos “transparent” i “pública” i va reclamar cobrir la plaça a través d'un concurs públic. De la seva banda, la CUP del Pallars va reclamar nomenar una persona “igual d'eficient” però amb “menys pudor de corrupció a la motxilla”. El Govern proposarà en les properes setmanes un nou nom.

En la compareixença del secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, el 14 de setembre passat al Parlament, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant li va demanar que la designació de la direcció de l'ATC fos “transparent” i “pública” i va reclamar cobrir la plaça a través d'un concurs públic.

En paral·lel, la CUP del Pallars va enviar aquest diumenge un comunicat en què detallava que la trajectòria professional d'Olga Tomàs estava vinculada a Oriol Pujol i Josep Tous, imputats pel cas de les ITV, i afegia que l'envoltava una “ombra de dubte” que deixava “en entredit” la seva “suposada eficiència professional”. “Caldria proposar algú igual d'eficient però amb menys pudor de corrupció a la motxilla”, concloïa el comunicat de la CUP del Pallars.

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha celebrat aquest matí la renúncia a les xarxes socials. “La denúncia de CUP Pallars té el seu efecte. Bona feina companys”, ha precisat. Tomàs continuarà treballant a l'Agència, desenvolupant el càrrec que exerceix actualment com a Coordinadora territorial d'oficines de gestió tributària a l'ATC i que té entre les seves competències el desplegament territorial d'aquest ens.

Un relleu ràpid