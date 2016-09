Demanen presó per a l'agressora de Navarro

Dos anys de presó i una multa de 3.600 euros. És la condemna que sol·licita la fiscal per a Montserrat Puigbó i Cardellach, acusada d'un delicte d'atemptat a l'autoritat per haver donat un cop de puny a la cara a Pere Navarro, llavors diputat del PSC i exalcalde de Terrassa.

Segons l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés El Punt Avui, l'agressió va passar quan la processada i el polític eren a l'entrada de la catedral de Terrassa, el 27 d'abril del 2014, per assistir a la celebració de la primera comunió de diversos nens. “L'acusada –segons la fiscal–, sabent la condició d'autoritat de Navarro i del seu càrrec al Parlament, es va dirigir a ell i li va donar un cop a l'esquena, mentre li deia “grandíssim fill de puta”, i quan ell es va girar, li va propinar un cop de puny a la cara, que no li va causar lesió”. L'exprimer secretari del PSC no reclama cap indemnització.

La fiscal fa constar que la dona i el polític han fet un procés de mediació, i la reparació del dany causat ha estat una carta de disculpes. Per això, li aplica l'atenuant de reparació del dany, tot i que demana per a ella presó. Ara, s'ha de fixar la data del judici.