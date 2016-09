ERC recorda a Rabell que el “80% de la societat civil” ja vol el referèndum

ERC ha respost al president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, qui aquest dilluns ha anunciat que demanarà al president Puigdemont que “reactivi la societat civil” en favor d'un referèndum per poder pactar-lo amb l'Estat.

El portaveu republicà, Sergi Sabrià, ha recordat que el referèndum té un suport “del 80% de la societat civil d'aquest país”. “Fins on i fins quan ens demana esperar ?”, ha qüestionat Sabrià a Rabell esmentant la negativa constant de l'Estat per autoritzar una consulta. El portaveu republicà també ha fet una crida a CUP i CSQP a considerar el seu suport a la tramitació dels pressupostos “perquè no es pot tornar a renunciar a milers de milions d'euros que el Govern vol destinar a polítiques socials”, ha assenyalat.

“La millor manera de fer polítiques d'esquerres i per a la gent és amb la independència', ha subratllat Sabrià a la roda de premsa posterior a la reunió de la Permanent Nacional del partit. Ha instat així CUP i CSQP que no s'enroquin en el debat dels comptes de la Generalitat per tal que no perdre els recursos que es podrien adreçar a temes socials.

Sobre el referèndum, el portaveu d'ERC també ha adreçat una pregunta a Lluís Rabell sobre si persistiran en la idea de pactar amb l'Estat, després que es produeixi “l'enèsima negativa” al respecte. La qüestió l'ha estès a Podem, Catalunya Sí que es Pot i als “comuns”, com ha dit.

En el marc del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, el president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, ha avançat aquest dilluns que la seva formació donarà suport al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva demanda d'un referèndum pactat amb l'Estat espanyol, si com està previst la planteja durant la qüestió de confiança del dia 28 de setembre.