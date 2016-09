“Les causes del 9-N no tenen base jurídica”

El coordinador de Juristes per la Independència, Josep Agustí Faiges, va ser ahir a la nit a L'illa de Robinson, on va asseverar que la causa penal pel 9-N a Francesc Homs, que s'instrueix al Suprem i per la qual va declarar ahir l'exconseller, és “un judici polític sense base jurídica”, coincidint amb el que havia dit Homs en la sortida.

El jurista va assegurar que no és habitual que una causa administrativa passi a l'àmbit penal directament: “Des d'un punt de vista jurídic, sobta com es pot parlar de prevaricació administrativa, quan no hi ha hagut cap tribunal administratiu que s'hagi pronunciat sobre aquests fets, que a més van ser en l'àmbit pròpiament administratiu.” Faiges va assegurar que “serà difícil de demostrar que els investigats”, en referència a Homs, i també Mas, Ortega i Rigau, “van cometre dol punible, que eren conscients que cometien algun fet delictiu, quan han declarat que van complir el mandat del Parlament per facilitar els drets fonamentals dels ciutadans”.

I, pel que fa al delicte de desobediència, “cal tenir en compte”, va dir Faiges, “que primer cal que hi hagi advertiment previ i requeriment, i no hi va ser”. El jurista va argumentar que la causa a Homs, com també les altres del 9-N, “és una estratègia d'assetjament a Catalunya i al seu procés d'independència”.

El coordinador de Juristes per la Independència va posar èmfasi a recordar que cap de les persones que s'havien autoinculpat pel 9-N del 2014, entre les quals s'inclou, han resultat inculpades, ans al contrari, exculpades a través d'una resolució del TSJC. Faiges va explicar que, des d'un punt de vista jurídic, “costa d'entendre com pot ser que els executors materials siguin absolts, i es persegueixin els possibles inductors o facilitadors del procés”.