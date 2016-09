Unió va a concurs de creditors amb un deute de més de 22 milions d'euros

Un jutjat mercantil de Barcelona ha decretat que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) té un deute de 22,5 milions d'euros i uns actius de 5,8. Davant de la falta de possibilitat de pagament del deute i en no arribar a cap acord amb els 71 creditors ni els bancs, el jutge ha decretat el concurs de creditors voluntari.

A partir d'ara la gestió econòmica del partit democristià la farà el despatx d'advocats de Deloitte, que farà d'administrador concursal, mentre que la direcció política seguirà anant a càrrec del Comitè de Govern i el seu secretari general, Ramon Espadaler. La formació va demanar el concurs voluntari el passat 1 de setembre.

En la seva interlocutòria, el Jutjat Mercantil número 4 recull que li consta documentalment que el partit té 16 treballadors a la seu central del carrer Nàpols de Barcelona, un a la seu de Tarragona i dos a la de Lleida. Com a propietats, té la seu central, més alguna altra de la ciutat de Barcelona i la de Tàrrega. A més, paga lloguer a les seus de Girona, Tarragona i Lleida.

El jutge explica que la situació financera actual del partit és conseqüència dels mals resultats a les urnes, tenint en compte que el 27-S van quedar fora del Parlament i que en les eleccions del 20-D van fracassar a l'hora d'intentar entrar al Congrés dels Diputats. Menys d'un any després del trencament de la federació CiU el juny de l'any passat, els democristians han perdut pràcticament tots els càrrecs que tenien a les institucions públiques, excepte alguns regidors.

Divendres passat Espadaler va enviar una carta a la militància en què negava la dissolució de la formació i es reivindicava com a alternativa de centre i catalanista a la independència. Aquest cap de setmana passat s'havien de fer primàries per triar el nou comitè de govern, i a principis d'octubre hi havia previst un congrés, però tot ha quedat frenat a l'espera de resoldre's el concurs de creditors.