Temps de retrobada i normalitat

El distanciament ha causat grans perjuís en els dos territoris

Diuen que al voltant d'una paella tot és possible, fins i tot la bona entesa entre persones que mantenen posicions contràries en camps tan prolífics com ara la política. Ahir, la flaire del menjar més típic dels valencians envaïa l'entrada que dóna accés al Palau de la Generalitat pel carrer dels Serrans. A dins no sols es cuinava el plat principal que se serviria als protagonistes d'una jornada històrica, sinó també una reunió que ha de marcar un abans i un després en les relacions institucionals entre el País Valencià i Catalunya, i que va tindre com a escenari la cloenda del Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani i de la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani.

En un ambient de màxima cordialitat i de complicitat –els gestos en aquestes trobades parlen molt més que les paraules–, el president valencià, Ximo Puig, i el català, Carles Puigdemont, van subratllar que el temps de la “incomunicació institucional” quedava arrere. Tots dos van comparèixer conjuntament al pati gòtic enmig d'una gran expectació mediàtica. “S'ha obert un nou temps de normalització de relacions, de forces en comú i d'aliança pel progrés social de les nostres comunitats”, va anunciar el cap del Consell, que va lamentar que la distància institucional imposada pels diferents governs del PP a la Generalitat “ha perjudicat greument valencians i catalans”.

Puig, que va definir aquesta cimera com la trobada més important entre les dues comunitats des de la recuperació de l'autogovern, va instar a no perdre més temps. “Som dues comunitats amb vigor, amb un creixement i exportacions per damunt de la mitjana espanyola; no volem continuar treballant sense mirar-nos als ulls i sense dir que volem treballar junts”, va emfasitzar el president valencià, que va veure com el seu homòleg català corroborava aquest argument: “No volem perdre les oportunitats i les potencialitats que representa la represa econòmica; tenim el dret i l'obligació de convertir l'oportunitat en potencialitat”, va emfasitzar Puigdemont, que va confessar en diverses ocasions que se sentia com a casa. De fet, va recordar que feia tot just quatre mesos de la primera trobada oficial a Barcelona.

Renaixença

La “renaixença” de les relacions institucions entre el País Valencià i Catalunya es concretarà en quatre mesures que va anunciar el president Puig: establir un nou marc de relacions que es materialitzarà, entre altres mesures, en reunions bilaterals cada semestre entre els dos governs, que es desenvoluparan de manera alterna; la constitució d'una comissió tècnica permanent dels dos governs per dur a terme un seguiment “real i quotidià” de les obres del corredor mediterrani; ampliar el diàleg amb la resta d'autonomies de l'arc mediterrani per a “la vigilància i impuls definitiu” d'aquesta infraestructura, i, finalment, avançar cap a la reciprocitat entre la nova televisió pública valenciana i TV3. Amb aquest motiu, es posarà en marxa “de manera immediata” una comissió tècnica per poder fer possible aquesta relació de col·laboració.

“Són els punts d'eixida, però no hi ha cap tema que no puga entrar en aquesta agenda; pensem que tenim molts interessos comuns, no sols econòmics, sinó també socials i culturals: la de hui no és sols una reunió de presidents, sinó la de dues societats”, va expressar Puig.

Relacions estables

Així mateix, el líder valencià es va comprometre a garantir el manteniment de l'“estreta” relació entre valencians i catalans “en qualsevol circumstància”, en referència al procés sobiranista de Catalunya. Puig, com en altres ocasions, va expressar el seu desig que el Principat continue formant part de l'Estat. “Als valencians ens agradaria que Catalunya formara part d'Espanya, sempre dins de la pluralitat”, va indicar. “No escatimarem esforços en interessos comuns, sempre des del respecte dels projectes polítics que representem cadascú”, va refermar Puigdemont. En aquest sentit, el president català va subratllar que el corredor mediterrani n'era un bon exemple i que “el temps de les queixes i reclamacions” s'havia acabat. “Ha arribat el temps de la realitat, de les execucions, de veure passar els trens”, va advertir, i va assegurar que l'únic “lobby” que ha treballat en contra del corredor ha estat Foment i Adif. Així, davant nombrosos representats de les societats civils valenciana i catalana els dos presidents participar en la cloenda de la Cimera del Corredor Mediterrani.