L'exèrcit sirià anuncia que dóna per acabada la treva

Les esperances d'una treva duradora a Síria s'esmicolen. Fa tot just una setmana, el cessament de les hostilitats permetia a la població civil sortir al carrer amb una certa “normalitat”. Fins i tot es van publicar imatges de nens jugant en suburbis de Damasc, capital del país, o a Idlib (nord) però les tensions entre els dos artífexs de l'acord, els Estats Units i Rússia, fan perillar la continuïtat de la treva i el pla que hi havia traçat per poder arribar a una pau més duradora. Les xifres parlen per elles mateixes. Més de 150 militars sirians i 63 civils han mort des de dissabte a la nit. En total, durant la treva, 92 civils, entre els quals 29 menors d'edat i 17 dones, haurien perdut la vida, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans.

De fet, l'estat major rus anunciava ahir que és “inútil” mantenir el cessament d'hostilitats perquè l'oposició l'està “violant de manera contínua”. Després d'aquests set dies s'hauria de passar a la segona fase de l'acord, en què els Estats Units i Rússia havien de bombardejar de manera conjunta Estat Islàmic i d'altres grups terroristes com ara l'antic Front Al-Nusra, però tot apunta que serà complicat passar a aquest nou escenari a causa del bombardeig, per error, dels Estats Units a les tropes sirianes del dissabte passat i en el qual també hi van participar Regne Unit, Austràlia i Dinamarca.

Aquests esdeveniments motivaven ahir que l'exèrcit del règim donés per acabat l'alto el foc. Segons l'exèrcit, l'oposició ha violat més de 300 vegades la treva. El president sirià, Baixar Al-Assad, assegurava ahir que el bombardeig dels Estats Units a les seves tropes és una “agressió flagrant”. “Sempre que l'Estat sirià aconsegueix un progrés notable per terra a través de reconciliacions nacionals, els països que són hostils a Síria augmenten el seu suport a les organitzacions terroristes”, hi afegia el mandatari. Alguns activistes denunciaven que els bombardejos, una vintena, s'havien reiniciat altra vegada a Alep, deixant desenes de morts. “Hi ha molta gent atrapada entre la runa”, assegurava el portaveu de la Defensa Civil Siriana, Jaled Jatib, D'altra banda, un comboi humanitari accedia a una zona assetjada del centre de Síria, a la província d'Homs, amb assistència per a 84.000 persones. Telbise és una ciutat assetjada des del 2012.

Ofensiva turca