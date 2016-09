Els partits sobiranistes se solidaritzen amb Homs

C's i el PP van carregar contra els arguments amb què Francesc Homs es va defensar al Tribunal Suprem. La líder del partit d'Albert Rivera a Catalunya, Inés Arrimadas, va assenyalar que l'exconseller de la Presidència incorre en una incoherència quan afirma amb “orgull” davant dels mitjans de comunicació que ha “desobeït” i, després, ho nega davant de la justícia. Arrimadas va admetre que no li agrada que hi hagi expresidents ni exconsellers del govern de la Generalitat investigats, però tampoc no accepta que se saltin lleis que considera democràtiques i es faci política amb l'enfrontament.

Per al coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, tot va ser un episodi de “política espectacle”, i el va comparar amb quan la plana major de la direcció de CDC va acompanyar Oriol Pujol a declarar pel cas de les ITV. “Ara s'ha repetit la processó però canviant el personatge. Llavors no els va sortir tan bé com esperaven”, va deixar anar.