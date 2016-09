Detingut el sospitós dels atemptats a Nova York

El cap de setmana de confusió i explosions a Nova York i Nova Jersey va acabar ahir amb la detenció d'Ahmad Khan Rahami, un nord-americà d'origen afganès de 28 anys i sospitós de ser l'autor de tots els actes que van atemorir una ciutat i una zona blindada per la celebració de l'Assemblea General de l'ONU. Menys de tres hores després que l'FBI emetés l'ordre de crida i cerca, Rahami va ser detingut a la localitat de Linden, a Nova Jersey. Segons van explicar alguns mitjans locals, un veí del poble hauria advertit d'una persona dormint a les portes d'un bar. La policia, en arribar, va reconèixer el sospitós, que, quan es va despertar, va disparar als agents i els va ferir de poca gravetat. Va començar un tiroteig amb agents de seguretat que va acabar amb la detenció. Les imatges televisives mostraven el sospitós lligat a una llitera amb l'espatlla i el braç sagnant per l'intercanvi de trets.

El detingut, únic sospitós del cas, és acusat de totes les explosions del cap de setmana a Nova York i Nova Jersey: dues bombes fetes amb olles de pressió i metralla que van deixar 29 ferits, una altra que no va esclatar en ser detectada pels cossos de seguretat i els cinc dispositius restants, “fets de manera improvisada” segons les forces de seguretat, es van trobar dilluns a la matinada en una motxilla dins una paperera, prop d'una estació de tren a la localitat d'Elizabeth, últim lloc de residència del sospitós. En total, vuit bombes que no van causar cap mort.

Encara és d'hora per saber què va dur Rahami a cometre els atemptats, si té relació amb algun grup terrorista (Estat Islàmic, Al-Qaida), o si es va radicalitzar per algun motiu concret i com ho va fer. Segons fonts policials consultades per la CNN, el jove hauria viatjat nombroses vegades a l'Afganistan i altres països de l'Orient Mitjà, i en cap qüestionari a l'entrada als EUA s'havia detectat una possible radicalització. De moment, el poc que se sap és que la identificació es va fer gràcies a les empremtes digitals trobades en un telèfon mòbil que hauria servit per fer detonar una de les bombes casolanes.

El president del país, Barack Obama, es va felicitar per la feina feta pels cossos de seguretat i va demanar als nord-americans no caure en la “por” que volen inocular els “terroristes i extremistes violents”. Per la seva banda, el republicà Donald Trump advertia que a partir d'ara “tot anirà a pitjor”; la seva rival, Hillary Clinton, l'acusava d'utilitzar una retòrica que “ajuda i conforta” els terroristes.