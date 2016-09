Més de 3.000 refugiats abandonen un camp de Lesbos després de declarar-s'hi un incendi

Més de 3.000 persones han hagut abandonar el camp de refugiats de Moria, a l'illa grega de Lesbos, després de declarar-s'hi un gran incendi, aparentment intencionat, aquest dilluns a la nit.

Deu dotacions de bombers s'hi han desplaçat a la zona i han aconseguit apagar les flames en unes hores. Un cop extingit, hi han tornat unes 500 persones. Un portaveu de la policia ha informat que el foc va començar en diverses tendes de campanya, i que no hi va haver perill de mort per als refugiats.

Les autoritats han evacuat uns 150 menors sense acompanyar que hi havia al camp i els han traslladats a altres instal·lacions, la majoria a albergs juvenils.

Fa dies que ha augmentat la tensió entre els residents de Lesbos davant la sospita que el govern vol obrir un altre camp a l'illa. En aquests moments, a Moria s'acull 5.650 persones, en unes instal·lacions preparades per a 3.500.