Otegi: “Un JxSí a la basca arrasaria a les eleccions” 

El secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, s'ha mostrat aquest dimarts convençut que “un JxSí a la basca arrasaria a les eleccions”, en relació amb un pacte de les forces polítiques que aposten per la independència. En una entrevista a Els Matins de TV3, Otegi ha tornat a posar sobre la taula la seva proposta de tripartit entre EH Bildu, PNB i Podem, un acord “d'ampli espectre” de forces que consideren que País Basc és una nació amb dret a decidir.

Tot i això, ha reclamat al PNB que aclareixi si aposta per un acord amb Podem i EH Bildu o si vol pacte amb PSE i amb la col·laboració PP: “Avui el PNB no és Convergència, avui el PNB és Unió”. A més, ha afegit: “El PNB no té cap interès a pactar amb nosaltres, perquè pactar amb nosaltres és canviar les coses”, i ha lamentat que la seva vocació és reeditar els pactes amb el PSE.

Otegi ha assegurat que, de moment, no hi ha hagut cap contacte previ per conformar aquest tripartit i ha insistit que el PNB defuig els pactes amb ells i vol un encaix de País Basc a Espanya, el que és “impossible”.

Segons el secretari general de Sortu, amb la seva inhabilitació s'ha pretès “retallar” les expectatives electorals d'EH Bildu, però ha puntualitzat que l'independentisme està creixent i va a obtenir bons resultats. Així, ha defensat que EH Bildu estarà per davant de Podem a les eleccions basques: “Ens diferenciem clarament perquè ells defensen la unitat d'Espanya i nosaltres no”.

Otegi ha indicat que no preveu que en campanya pugui haver un gest d'ETA per serietat i per evitar introduir-ho en el debat electoral, ja que “seria titllat de farsa o electoralista”.

Desarmament