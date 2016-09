L'antiga CDC demana a Interior dir-se Partit Demòcrata Europeu Català i no inscriu el preàmbul

L'antiga CDC ha respost el requeriment del ministeri de l'Interior i ha demanat anomenar-se Partit Demòcrata Europeu Català, afegint així aquesta denominació europea per tal de superar els problemes que té per inscriure's degut a la similitud amb el nom de Demòcrates de Catalunya. En paral·lel, també ha registrat altres noms per si de cas es denegués aquesta nova proposta , segons ha confirmat el partit a través d'una nota que ha enviat als associats.

D'altra banda, s'ha decidit no inscriure el preàmbul de la nova formació, que no descarta la via unilateral per aconseguir la independència. El ministeri havia avisat que aquesta part podria entrar en contradicció amb la llei de partits.

En el comunicat, el PDC explica que la setmana passada va contestar el requeriment del ministeri insistint en la seva voluntat d'inscriure's amb el nom que havien votat els seus associats. Ara bé, també es proposa la denominació de Partit Demòcrata Europeu Català, que si fos acceptat, hauria de sotmetre's a votació dels associats. Les sigles serien PDECAT.

Com a pla B, s'han inscrit alhora en el registre de partits una sèrie de denominacions alternatives per si de cas el ministeri també rebutgés la contraproposta feta per l'antiga CDC.