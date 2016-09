L'ONU suspèn els combois d'ajuda humanitària a Síria després d'una altra matança

Nous bombardejos s'han registrat aquest dimarts a la ciutat d'Alep, la més gran del nord de Síria, on ahir a la nit van esclatar combats als barris sud-occidentals, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans. Els atacs aeris han tingut lloc a la zona de Handarat i a la rotonda d'Al-Yandul, a l'extraradi nord de la població; així com als voltants del Palau de Justícia, pròxim al districte de Yamiat al-Zahra, i l'àrea d'Al-Lirmun, a l'oest d'Alep.

Ahir a la nit van esclatar enfrontaments entre les forces governamentals, amb el suport del grup xiïta libanès Hezbol·là, i faccions islàmiques, entre les quals figura el Front de la Conquista del Llevant (antic Front al-Nusra), a les àrees de Projecte 1070 i Al-Rashidin, així com en un mercat del sud-oest de l'urbs.

Els bombardejos es van reprendre aquest dilluns a Alep poc després que l'Exèrcit declarés oficialment el final de la treva d'una setmana a Síria. Almenys 20 persones han mort en aquests atacs aeris i per trets d'artilleria contra els districtes assetjats d'Alep i pobles de la seva perifèria, d'acord amb el recompte de l'Observatori.

Entre aquestes víctimes hi ha 12 persones, la majoria voluntaris, empleats i conductors de la Mitja Lluna Roja de Síria, que van perdre la vida a la localitat d'Auram al-Kubra, on els avions van tenir com a blanc un comboi humanitari, organitzat per aquesta organització i l'ONU.

En aquest context, l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de Nacions Unides ha anunciat que totes les operacions humanitàries a Síria “queden suspeses” després de l'atac al seu comboi.

El responsable d'ajuda humanitària de l'ONU, Stephen O'Brien ha dit que si es demostra que el “cruel” atac ha estat deliberat es tractaria d'un crim de guerra. Fins a 18 dels 31 camions que formaven el comboi (que portava ajuda per a 78.000 persones) han estat destruïts.

La situació de Síria marcarà l' Assemblea General de l'ONU que se celebra aquest dimarts a Nova York.