L'Ajuntament de Cambrils durà el BBVA als tribunals

El govern de Cambrils va decidir ahir interposar una denúncia contra l'entitat bancària BBVA per desfer-se d'una clàusula anomenada swap, signada l'any 2013, com una de les condicions per aconseguir un crèdit d'1.848.548,80 euros. Aquesta clàusula abusiva suposa un sobrecost anual de l'entorn dels 20.000 euros per a les arques públiques cambrilenques amb data de venciment 2020, que l'Ajuntament ha de pagar independentment de si es pot liquidar el deute abans del previst.

“Durant els últims mesos, nombrosos clients d'entitats s'han decidit a presentar denúncies contra aquest tipus de productes financers i han aconseguit sentències judicials favorables que han condemnat els bancs a anul·lar-los perquè han estat considerats abusius i, fins i tot, a retornar els diners que s'havien pagat sota aquest concepte”, van dir ahir des del govern cambrilenc.

Reunions amb el BBVA

El regidor d'Hisenda del consistori de la ciutat del Baix Camp, Jaume Gila, va afirmar fins i tot que la decisió es va prendre “per la responsabilitat que té el govern de Cambrils de vetllar per l'economia municipal i defensar d'aquesta manera els interessos de tots els cambrilencs”.

De passada, el regidor d'Hisenda també va explicar que durant les últimes setmanes l'Ajuntament de Cambrils va celebrar una sèrie de trobades amb els responsables del BBVA amb l'objectiu d'intentar negociar el contracte, però que aquests no van voler cedir i es van estimar més optar per la via judicial.

“Arran d'això, i com a bons gestors dels recursos de la ciutat que som, no podem fer cap més cosa que continuar lluitant i portar el tema als tribunals”, va assegurar el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Cambrils.

En els pròxims dies, i segons van anunciar ahir fonts municipals, està previst que l'Ajuntament iniciï un procés de licitació per contractar els serveis jurídics que portaran el cas.