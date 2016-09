Munté: “No hi va haver cap pacte amb l'Estat”

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha reivindicat aquest dimarts com va actuar el Govern en la consulta del 9-N del 2014, i ha assegurat que no hi ha hagut “cap pacte” amb el Govern espanyol per evitar una posterior judicialització. Més encara. Durant la roda de premsa posterior al consell executiu ha subratllat: “Parlar de pacte per part de l'Estat em sorprèn quan s'han fet tantes i tantes ofertes de diàleg a les quals sempre s'han negat”, en referència a les declaracions de l'exconseller i líder del PDC al Congrés, Francesc Homs, en què revelava que un intermediari del govern espanyol li va fer saber “que ells no farien res” si la Generalitat no feia la seva roda de premsa per valorar el 9-N.

I, preguntada per si va existir aquesta oferta d'un intermediari i si el Govern se la va arribar a plantejar en algun moment, ha respost que les deliberacions de l'executiu són secretes: “Em remeto als fets concrets del que va passar”.

I ha recordat: “És una evidència que des del Govern s'havia sol·licitat a l'Estat espanyol la necessitat d'abordar la celebració d'un referèndum en infinitats d'ocasions”.