Relats i coratge polític

“El PSOE no està ara en condicions ni tan sols d'estudiar la idea d'una consulta a Catalunya, però podria obrir un preuat temps de diàleg” “L'independentisme, sol, no podrà guanyar la pugna amb l'Estat. No hi ha sortida al desbloqueig sense una aliança amb les classes populars”

Albert Recio, conegut economista crític i vell company d'activisme veïnal, ho explicava fa uns dies en un brillant article: dos grans relats, simplificadors i eficaços, dominen l'escena política alimentant-se mútuament. A Madrid, el relat de la unitat d'Espanya amenaçada pel separatisme català; un discurs del qual el PP ha fet el seu principal fons de comerç. No només presentant-se davant l'opinió pública com l'adalil d'aquesta unitat, sinó subjugant i atemorint el PSOE, la principal força d'alternança al capdavant de l'Estat. Enfront d'això, a Catalunya, s'ha imposat des de fa uns anys el relat del procés.

Aquests relats són construccions d'imaginaris col·lectius que pretenen donar un format als grans conflictes socials i conduir-los en una determinada direcció. A casa nostra, el relat del “procés” ha permès encapsular una reivindicació nacional mai resolta –un anhel de reconeixement que la humiliant sentència del TC sobre l'Estatut va exacerbar fins al punt de situar la independència en l'horitzó de bona part de la ciutadania– i una qüestió social aguditzada per la crisi i les polítiques d'austeritat.

El procés ha permès ajornar aquesta qüestió. Les retallades, a les quals l'antiga CiU es va llançar de la mà del PP com a fervent partidària de les polítiques neoliberals –que llunyà sembla aquell govern dels millors!– varen passar a engrossir la llista dels greuges nacionals atribuïbles a Madrid. Així, tot i una erosió constant a la qual els escàndols de corrupció no han estat aliens, malgrat els traumes i les fractures internes, tot i el terreny que ha anat guanyant ERC, la dreta catalana ha pervingut a governar fins ara.

Ha estat el discurs sobre una independència que estaria a tocar el que ho ha permès; allò que va empènyer ERC a integrar-se a JxSí i va dur la CUP a investir finalment Carles Puigdemont com a president de la Generalitat… i que la durà a tornar-li, el proper 28 de setembre, una confiança trencada amb l'esmena a la totalitat dels pressupostos del govern.

L'episodi no és banal. La qüestió social, comprimida en nom de la necessària unitat per assolir la fita imminent de la independència, ha acabat estripant les costures mal cosides de la majoria governamental. La pobresa, les desigualtats, les urgències socials, mediambientals i de gènere, han anat topant durant mesos amb els compromisos del govern amb les escoles d'elit, amb els projectes especulatius i amb els estaments benestants en general… fins arribar al debat dels comptes, on foren rebutjades les demandes d'incrementar ingressos mitjançant reformes tributàries progressives a l'abast de la Generalitat, si més no per començar a implementar una renda garantida de ciutadania.

La CUP sembla atemorida davant la seva pròpia audàcia. Però la qüestió social seguirà trucant a la porta i no serà possible concebre una estratègia sobiranista guanyadora que no la integri. Per la senzilla raó que la pobresa expulsa milers i milers de famílies, aclaparades per les necessitats de la vida quotidiana, de tota vida política. No hi haurà un avenç en l'autogovern i els drets nacionals sense l'esforç de sargir un país esberlat per les desigualtats socials.

Les manifestacions de l'11-S han estat una demostració de força de l'independentisme i de la seva capacitat per mantenir una pugna amb l'Estat. Però, sol, no la podrà guanyar. A cada desafiament del Parlament, començant pel 9-N, han succeït al·legacions al TC assenyalant el caràcter purament retòric d'aquelles proclames; a l'anunci de desconnexió, una negociació sobre el fons de liquiditat autonòmica. No hi ha dreceres, ni independència fàcil i sense costos. És urgent depassar aquestes il·lusions si no volem que l'èpica sigui l'antesala d'una terrible frustració. L'esma de les classes mitjanes ha permès grans mobilitzacions al carrer. Però no

hi ha sortida al bloqueig actual sense una aliança amb les classes populars, que no tenen la mateixa percepció de la qüestió nacional però que han estat determinants en la conquesta de tots els drets de què gaudeix Catalunya. La

clau està en una entesa de l'amplíssima majoria social d'aquest país favorable al dret de decidir, una majoria que es pot aplegar

en la demanda d'un referèndum. Només aquesta força, ben arti- culada i en moviment, pot fer bascular la situació. Aquesta discussió està oberta i la tindrem en el proper debat sobre la qüestió de confiança.

Però n'hi ha una altra que les forces polítiques catalanes tampoc poden defugir en aquests moments. Si el relat del PP li ha permès imposar la seva hegemonia a Espanya, aquest recurs comença a esgotar-se. La irrupció de Podem i les confluències, reconeixedors d'una realitat plurinacional i portadors d'un projecte social alternatiu, indica que es mouen les plaques tectòniques de la societat. Catalunya és ara al bell mig de la crisi de governabilitat de l'Estat. Ningú podrà liderar Espanya sense donar resposta a les reivindicacions catalanes. En el fons és això el que ha determinat una complexa aritmètica parlamentària que avui fa possible foragitar el PP del poder.

Un govern liderat pel PSOE, amb el suport de l'esquerra i els partits nacionalistes, podria començar a revertir els efectes de les polítiques del PP en matèria de drets laborals i socials, en l'àmbit dels serveis públics, pel que fa a les llibertats civils... És evident que el PSOE no està ara en condicions ni tan sols d'estudiar la idea d'una consulta a Catalunya. Però sí que podria obrir un preuat temps de diàleg, atenent tot un seguit de demandes elementals: des de l'aturada de l'escomesa judicial fins als compromisos pendents en matèria d'infraestructures, passant pel finançament.

Tot plegat, certament, no resoldria el problema de fons. Però ajudaria a abordar-lo políticament, a recompondre energies i a seguir teixint complicitats. Seran prou

valents els actors polítics concernits? Aprofitaran aquesta inèdita finestra d'oportunitat en què Catalunya pot determinar el govern d'Espanya?