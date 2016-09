Homs assegura que l'Estat els va oferir un pacte per tolerar la consulta

“Fixi's com devien ser les coses que a mi se'm va fer arribar un missatge pel qual, si no fèiem la roda de premsa de diumenge al vespre, aleshores ells no farien res.” Així és com Francesc Homs va confirmar ahir que el govern espanyol va oferir un pacte a l'executiu d'Artur Mas per tolerar el 9-N si l'executiu no compareixia per fer públics els resultats del procés participatiu. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Homs va assegurar que un intermediari li va fer arribar aquest missatge en nom del govern de Mariano Rajoy.

La portaveu del govern, Neus Munté, va evitar aprofundir sobre la qüestió i va rebutjar revelar si el govern de Mas va arribar a sospesar realment l'oferta que Homs va detallar dilluns en la declaració al Tribunal Suprem perquè les deliberacions del Consell Executiu són secretes. Munté es va limitar a subratllar que tant Mas com Ortega van comparèixer la nit del procés participatiu per donar compte dels resultats. Ho van fer, de fet, des del pavelló Itàlia de la Fira de Barcelona, davant de 800 periodistes acreditats, la meitat dels quals eren estrangers. “El president Mas va fer la valoració pertinent amb llum i taquígrafs aquella jornada”, va recordar Munté, després de subratllar que l'executiu i el Parlament havien sol·licitat reiteradament a Rajoy un referèndum a l'escocesa.

Per Homs, l'oferta d'aquest intermediari de l'Estat demostra que “hi ha hagut arbitrarietat en la presentació i l'acceptació de la querella”. Aquest va ser un dels arguments que va esgrimir en defensa pròpia durant la declaració de dilluns, en què va insistir que el govern de la Generalitat no va desobeir, va actuar convençut que no ho feia i que responia al dret de participació ciutadana.

Per Homs, és “surrealista i ridícul” que el govern espanyol pretengués tolerar el 9-N si Mas en rebaixava la càrrega mediàtica i simbòlica. “Això del dret ho fan anar a conveniència. Si et portes bé, no et posarem una querella, i si et portes malament, te la posarem”, va dir.