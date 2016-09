Puig aposta pel plurilingüisme a l'escola i posarà fi a les línies

La immersió lingüística no arribarà finalment a les escoles públiques i concertades del País Valencià. La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha optat per un sistema que aposta pel plurilingüisme i que té com a objectiu garantir que tot l'alumnat valencià puga assolir el coneixement real de les dues llengües oficials, valencià i castellà, i, almenys, una d'estrangera, com ara l'anglès. “Fins ara no s'ha aconseguit i l'actual sistema –establert pel PP en el decret del 2012– no ha funcionat. És més, ha propiciat la segregació d'alumnes, cosa que no té cap sentit ni des del punt de vista social ni pedagògic”, va lamentar el conseller Vicent Marzà, encarregat de presentar l'esborrany en una trobada informativa amb els mitjans de comunicació.

La proposta de la conselleria és que siguen els col·legis els que trien de manera voluntària el projecte lingüístic que volen impartir. Això sí, aquest ha de ser elegit a partir d'un programa, el programa plurilingüe dinàmic (PPD), que podrà adaptar-se a la diversitat d'entorns socials i lingüístics valencians.

Aquest model s'estructura en tres diferents nivells: bàsic (I i II), intermedi (I i II) i avançat (I i II). Les diferències entre nivells són la distribució d'hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. Segons va explicar Marzà, tots els centres parteixen del nivell bàsic I, el mínim, que es correspon amb el decret del PP. Ara per ara no hi ha cap centre que puga emmarcar-se en el nivell avançat II.

Sense examen

Què “motivarà” els centres a tindre un programa que aposte per l'ensenyament en valencià i anglès? Doncs que els seus alumnes obtindran una certificació de la seua capacitació lingüística. Per exemple, acabar el batxillerat amb un nivell avançat, significarà obtindre l'acreditació del B1 d'anglès i el C1 sense haver de sotmetre's a un examen extern. “Aquest sistema permetrà que els alumnes dels centres que aposten realment pel plurilingüisme obtinguen la certificació lingüística oficial en acabar els seus estudis, equivalent al marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), A1, A2, B1, B2, C1 i C2”, va indicar Marzà.

El decret ha de començar a negociar-se aquesta mateixa setmana en les diferents meses sectorials, amb l'objectiu de millorar-lo i introduir-hi possibles esmenes. La intenció del govern valencià és publicar-lo abans de desembre perquè els centres puguen presentar el seu projecte lingüístic i, en cas de ser aprovat per dues terceres parts del Consell Escolar, començar a aplicar-lo el pròxim curs a l'ensenyament infantil i així progressivament fins a la generalització a batxiller i FP el 2023/2024.

Educació és conscient que el principal problema per aconseguir una aplicació efectiva del decret està en el professorat, ja que no tot el cos docent està capacitat per impartir les classes en valencià i, sobretot, en anglès. És per això que la conselleria té previst impulsar un pla potent que preveu, entre altres coses, la creació d'un centre de formació del professorat en multilingüisme.

Sobre aquest projecte, el STEPV, que sempre s'ha significat per la defensa de la immersió, va criticar que “no compleix els objectius esperats de situar el valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament” i es va mostrar decebut amb Marzà.