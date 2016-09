L'ONU abandona Síria

L'ONU suspèn totes les operacions sobre territori sirià. Aquesta és la decisió que va prendre ahir l'organisme internacional després de l'atac a un comboi dilluns a la nit, que va causar la mort de vint persones, desenes de ferits i la destrucció de divuit dels 31 camions que havien de portar ajut humanitari a la zona septentrional d'Alep. El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, va denunciar el “repugnant, salvatge i aparentment deliberat” atac contra la caravana humanitària i va carregar durament contra el govern de Baixar al-Assad. “El futur de Síria no ha de dependre del destí d'un sol home”, va afirmar.

El comboi tenia l'autorització per travessar el territori i distribuir l'assistència, totes les parts bel·ligerants estaven informades de la seva trajectòria i estava clarament marcat com a humanitari. “No hi ha cap explicació ni excusa, cap raó o racionalitat que expliqui l'atac a treballadors humanitaris que intenten ajudar ciutadans que necessiten ajut de manera desesperada”, va afirmar Stephen O'Brien, coordinador d'ajuda d'emergències de l'ONU. Un empleat de la Mitja Lluna Roja Siriana va morir en l'atac quan descarregava material d'assistència. L'atac també suposa la destrucció de l'ajut humanitari que esperaven els ciutadans d'aquesta zona d'Alep. Es calcula que en aquest comboi hi havia menjar i material d'assistència per a 78.000 persones. La destrucció del comboi ha causat commoció a la comunitat internacional, que veu com s'esquincen les possibilitats que la treva es pugui allargar. De moment, ningú ha reivindicat l'atac, però ahir activistes acusaven helicòpters sirians i russos de perpetrar l'acció.“Els helicòpters del règim van bombardejar Auram al-Kubra i es van dirigir al magatzem de la Mitja Lluna Roja per després atacar el comboi d'ajuda”, va assegurar el director de l'opositora Red Sham en aquesta regió, Abu Muyahed al-Halabi. L'activista va detallar que els aparells de l'exèrcit sirià havien llançat quatre barrils d'explosius i que, seguidament, avions russos havien atacat l'indret, on van efectuar més de deu bombardejos.

Aquest fet afegeix encara més llenya al foc a les relacions entre els Estats Units i Rússia, molt enrarides per l'últim episodi protagonitzat per Washington, que va bombardejar, per error, l'exèrcit sirià i va provocar la mort de noranta soldats. L'atac al comboi s'interpretaria com una resposta a aquest error comès pels Estats Units. La Casa Blanca ha acusat Rússia i l'exèrcit sirià d'estar al darrere de l'atac.

Salvar la treva